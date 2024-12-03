"لا تدع الآلة تأخذ مكانك" – حملة توعوية من إعلام بنات الأزهر للحد من تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل

أطلق قسم العلاقات العامة والإعلان بكلية إعلام بنات الأزهر حملة إعلامية توعوية تحت عنوان "لا تدع الآلة تأخذ مكانك"، بهدف توعية المجتمع بتأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل والوظائف.

تسعي الحملة إلى تحفيز الأفراد على استثمار مهاراتهم البشرية وتطويرها باستمرار، مع التركيز على أهمية الإبداع والابتكار في مواجهة تحديات التكنولوجيا الحديثة.

حملة "لا تدع الآلة تأخذ مكانك" للتوعية بتأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل

في إطار المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية “بداية جديدة لبناء الإنسان”، قامت طالبات الفرقة الثالثة بقسم العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام بنات جامعة الأزهر بالقاهرة بإطلاق حملة توعوية إعلامية ضمن التطبيق العملي لمادة " إنتاج المواد الإعلامية" تحت إشراف الدكتورة أمل محمد حنيش، حيث جاءت الحملة بعنوان " لا تدع الآلة تأخذ مكانك ".

أهداف حملة "لا تدع الآلة تأخذ مكانك"

تهدف الحملة إلى تسليط الضوء على تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل، وكيفية استثمار الإنسان لمهاراته الخاصة في مواكبة التغيرات التكنولوجية.

وتأتي الحملة ضمن رؤية مستقبلية تهدف إلى رفع الوعي بأهمية الذكاء الاصطناعي ومدى تأثيره على الوظائف، مما يشكل تحديًا وفرصة في ذات الوقت.

كما تحث الأفراد على أن يكونوا أكثر قدرة على استغلال مهاراتهم البشرية من خلال الإبداع والابتكار والتطوير المستمر، واكتساب المعرفة التقنية التي تمكنهم من مواجهة تأثيرات الذكاء الاصطناعي في سوق العمل المستقبلي.

إبداع وتطبيق عملي

في إطار هذه الحملة، قامت طالبات الفرقة الثالثة من قسم العلاقات العامة والإعلان بتصميم وإنتاج مجموعة متنوعة من المواد الإعلامية التي تساهم في إيصال رسالة الحملة بشكل مؤثر، مثل: الفيديوهات، البوسترات، المطويات، والإنفوجرافيك.

إنتاج إعلامي مبتكر

شملت الحملة عدة فعاليات تطبيقية، منها:

إعداد وتصميم بوسترات توضح أهمية التفكير الإبداعي والابتكاري في مواجهة تحديات الذكاء الاصطناعي.

إعداد إنفوجرافيك يسهم في تبسيط المفاهيم التقنية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.

إنتاج مطويات تحتوي على نصائح وإرشادات تركز على كيفية تطوير الذات والمهارات في ظل التطور التكنولوجي السريع.



هذه الفعاليات تعكس إبداع الطالبات وجهودهن في فهم كيفية تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل، وفي الوقت ذاته تعمل على تحفيز المجتمع للابتكار والتطوير المستمر.

تعد هذه الحملة جزءًا من الجهود المستمرة لتحفيز الأفراد على الإبداع واكتساب المهارات اللازمة لمواكبة المستقبل.

وتدعو الحملة كافة أفراد المجتمع إلى الاهتمام بتطوير الذات وعدم السماح للتقنيات الحديثة بأن تأخذ مكان الإنسان، بل يجب أن يتعاون الإنسان مع هذه التقنيات بما يضمن استمرارية تقدم المجتمع وازدهاره.



