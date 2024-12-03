ضبط بقال تمويني بتهمة تهريب سلع مدعمة وبيعها بالسوق السوداء في الإسكندرية

قامت إدارة تموين العامرية برئاسة حسن داود مدير الإدارة وتحت إشراف سعد حسنين رئيس الرقابة بعدة حملات على نطاق الإدارة والتى أسفرت عن الآتى:

ضبط احد البقالين التموينيين لقيامه بتهريب سلع تموينية من الحصة التموينية المدعمة التى استلمها بداية الشهر بقصد بيعها فى السوق السوداء والاستيلاء على الدعم المخصص لها وتحقيق أرباح غير مشروعة وتم التحفظ على الأصناف والكميات الأتية:

عدد 348 زجاجة زيت تموينى مدعم

عدد 40 كجم سكر تموينى مدعم

و تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة

وجاء ذلك طبقا لتعليمات المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بتشديد الرقابة على البقالين التموينيين للحفاظ على أموال الدعم المقدم من الدولة إلى المواطنيين.

