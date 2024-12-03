مياه أسيوط تنظم ورشة عمل تحت عنوان مشروع استدامة خدمات المياه في صعيد مصر

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادي الجديد اليوم الثلاثاء ورشة عمل تحت عنوان مشروع استدامة خدمات المياه بصعيد مصر

وجاء ذلك بحضور ممثلي الشركة القابضة للمياه محمد ابو طلعت مدير إدارة ترشيد الطاقة HCWW ومحمد محمود ابو النجا مدير إدارة محطات رفع شركات الجنوب HCWW ممثل وزارة التنمية المحلية واحمد عمر محمد وبحضور ممثلي الشركات التابعة، فريق المشروع المدرب رامي نور الدين خبير iso وسناء فارس المنسق الميداني للمشروع بمحافظة اسيوط والإدارة العامة للكهرباء وترشيد الطاقة التابعة لقطاع الدعم الفني، وكذلك إدارة محطة نزلة عبد اللاه المرشحة التابعة لقطاع وسط بالشركة

ويشهد مشروع تعزيز استدامة خدمات المياه في صعيد مصر تطورات ملحوظة. يهدف هذا المشروع، الذي يتم تمويله من وزارة الخارجية الهولندية وتنفيذه بالتعاون مع وكالة التعاون الدولي باتحاد البلديات الهولندية VNG International، إلى تحسين كفاءة إدارة الموارد المائية في محافظات قنا وسوهاج وأسيوط والمنيا.

وفي هذا الاطار تستعد الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لإطلاق دورة تدريبية مكثفة علي أنه يتم التدريب على مدار أربعة جلسات تنفيذ الجزء الثاني من تدريب محاكاة الأيزو ISO 50001 Simulation وتدريب ممثلي إدارة الكهرباء والطاقة في شركات المياه تأتي هذه الدورة في إطار ما يخص خطة المكون الثالث من المشروع، والذي يهدف إلى تقديم الدعم الفني اللازم للشركات لرفع كفاءتها في إدارة الطاقة وتحقيق التميز في هذا المجال وتعزيز استدامة خدمات مياه الشرب فى صعيد مصر، تهدف الدورة التدريبية إلى تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات اللازمة لتطبيق معايير الأيزو 50001 في منشآتهم.



و كذلك تأهيل محطة نزلة عبد اللاه المرشحة للحصول علي شهادة الأيزو 500001 في مجال إدارة وكفاءة الطاقة مما يساهم في تحقيق وفورات كبيرة في الطاقة وتقليل التكاليف التشغيلية، بالإضافة إلى الحد من الانبعاثات الكربونية والحفاظ على البيئة