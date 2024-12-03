لليوم الثالث على التوالي: استمرار التصفيات الأولية لمسابقة القرآن الكريم بأوقاف الفيوم

تواصل وزارة الأوقاف المصرية، في إطار رسالتها التثقيفية والتنويرية وحرصها على خدمة كتاب الله عز وجل وأهله، التصفيات الأولية لمسابقة القرآن الكريم بمحافظة الفيوم.

وقد شهدت قاعة مسجد ناصر الكبير اليوم الثلاثاء فعاليات اليوم الثالث من التصفيات، التي تُجرى بتوجيهات وزير الأوقاف الدكتور أسامة السيد الأزهري، وبحضور الدكتور محمود الشيمي، وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، وأعضاء لجنة التحكيم.

شملت التصفيات أربعة فروع:

الفرع الأول: حفظ القرآن الكريم كاملًا.

الفرع الثاني: حفظ ثلاثة أرباع القرآن الكريم.

الفرع الثالث: حفظ نصف القرآن الكريم.

الفرع الرابع: حفظ ربع القرآن الكريم.

وأشار الدكتور محمود الشيمي إلى أن الهدف من التصفيات الأولية هو تشجيع المتسابقين على ضبط الحفظ وإتقان التلاوة، إلى جانب تحسين الأداء ورفع مستوى التنافس بينهم، كما أوضح أن هذه المرحلة تساهم في تهيئة المشاركين نفسيًا لكسر رهبة التصفيات النهائية، وتحفيزهم لتحقيق أفضل النتائج.

واختتم فضيلته بتوجيه الدعاء للمولى عز وجل بالتوفيق والنجاح لجميع المتسابقين، متمنيًا أن تكون هذه الجهود في ميزان حسناتهم.