المصري البورسعيدي: هدفنا المنافسة والوصول لأبعد نقطة في كل البطولات

الفجر الرياضي
المصري البورسعيدي
المصري البورسعيدي

علق محمد عبد الكريم المدرب العام للنادي المصري، على فوز فريقه على بيراميدز بهدف نظيف في الجولة الرابعة من الدوري الممتاز.

المصري البورسعيدي: هدفنا المنافسة والوصول لأبعد نقطة في كل البطولات

وأضاف محمد عبد الكريم في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم: أبارك لجمهور المصري البورسعيدي، ومن قبل نهاية الموسم الماضي وضعنا أيدينا على أمور كثيرة وعلى النواقص واللاعبين الذين نريدهم.

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وتابع المدرب العام للمصري: حدثت منافسة كبيرة بين اللاعبين القدامى والوافدين الجديد، وهو صنع روحا مميزة في الفريق، بالإضافة إلى معسكر المغرب في بداية الموسم الذي كان مميزا.

وأكمل عبد الكريم: بدأنا الموسم بشكل جيد، وهدفنا تغيير ثقافة اللاعبين، ودائمًا الفوز ببطولة أو مباراة نرى نشوة الفوز بعده، لكننا بعد الفوز على الزمالك فزنا في إفريقيا، ثم أغلقنا الصفحة وعدنا للدوري وفزنا على بيراميدز مرة أخرى.

واختتم عبد الكريم: المنافسة على الدوري حق لكل نادي، والنظام الجديد جعل الأمور سهلة وصعبة، والصعوبة بسبب تجميع النقاط، لكننا كجهاز فني هدفنا الوصول لأبعد نقطة في كل بطولة نشارك بها ووصلنا هذا للاعبين.

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