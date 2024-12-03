"ارحموا من في الأرض".. تامر حسني يُعلق على زلة لسان شيرين عبدالوهاب عن محمد رحيم

دافع تامر حسني عن شيرين عبدالوهاب بعد زلة لسانها في حفلها الأخير، حيث طلبت من الجمهور قراءة الفاتحة على روح الملحن الراحل محمد رحيم، مستخدمةً كلمة "سيئة جارية" بدلًا من "حسنة جارية"، واعتذرت شيرين عن الخطأ في الحفل، فيما أكد تامر حسني تفهمه للخطأ وضرورة دعم الفنانين في مثل هذه المواقف.

منشور تامر حسني عبر حسابه الرسمي على إنستجرام

تامر حسني عبر عن ثقته بأن زلة لسان شيرين عبدالوهاب كانت غير مقصودة، مؤكدًا أنها من أكثر الفنانين الذين يحبون الراحل محمد رحيم ويعرفون قيمته، وأضاف أنها اعتذرت فورًا على المسرح وأن نيتها كانت تكريم الراحل من خلال طلب الفاتحة من الجمهور.



وتابع:

"إنما بقى التوتر الشديد والصدمة الكبيرة اللي مستحوذة على الدكتور طاهر أخو رحيم مخليينه في حالة نفسية صعبة جدا، ربنا ما يوريها لحد مخليينه مش عارف يفكر بأحسن شكل لفراق أخوه اللي كان كل شيء في حياته، ارحموا من في الأرض، يرحمكم من في السماء".

منشور تامر حسني عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير إنستجرام

أحدث أعمال تامر حسني

وفي سياق آخر يواصل الفنان تامر حسني تحضيراته وإستعدادته لفيلمه الجديد الذي يحمل إسم "ريستارت"، بطولته هو والفنانة هنا الزاهد، وعدد آخر من نجوم الفن، والذي من المقرر طرحه في السينمات خلال العام المقبل 2025.



ويشار إلى أن فيلم ريستارت يعد التعاون الثاني بين الفنان تامر حسني والفنانة هنا الزاهد بعد نجاحهما سويًا في فيلم "بحبك"، والذي تم عرضه في العام الماضي 2023.



صناع فيلم ريستارت

ومن الجدير بالذكر أن فيلم ريستارت يضم نخبة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنان تامر حسني، هنا الزاهد، باسم سمرة، تامر حسني، محمد ثروت، عصام السقا، وآخرين، والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، ومن إخراج سارة وفيق.