محافظ الإسكندرية يوجه بـ رصف شوارع حي منتزه أول وإعادة الشيء لأصله وتسريع وتيرة العمل

وجه اللواء أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية،مديرية الطرق والنقل بالمحافظة بتسريع وتيرة أعمال الرصف وإعادة الشيء لأصله في المناطق التي تكررت منها شكاوى المواطنين تأتي تأتي توجيهات محافظ الإسكندرية كاستجابة سريعة لمطالب سكان حي منتزه أول بمحافظة الإسكندرية،.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الانتهاء من مشروعات المرافق، بهدف تحسين السيولة المرورية ورفع كفاءة البنية التحتية في تلك المناطق.

وأوضح “محافظ الإسكندرية” أنه تم الانتهاء من أعمال الرصف في عدد من الشوارع الحيوية بنطاق حي منتزه أول، من بينها شارع فاروق عبد الوهاب، وشارع أمين خيرت الغندور الواقع بين شارعي العيسوي وجمال عبد الناصر، بالإضافة إلى شارع سامي رؤوف وشارع مسجد الإيمان المتفرع من شارع إسكندر إبراهيم.

وشملت الأعمال شارع أحمد عبد اللطيف، وخلف كنتاكي المتفرع من إسكندر إبراهيم، وشارع اليزيدي، وشارع الفرنسسكان.

وأشار “سعيد” إلى أن العمل جارٍ على إنهاء مشروعات الرصف في شوارع أخرى، مثل شارع دربالة الذي وصلت نسبة التنفيذ فيه إلى 95%، وشارع مصطفى كامل الممتد من كوبري الساعة وحتى بوابة البحرية بنسبة تنفيذ بلغت 70%.

وتناولت أعمال التطوير أيضًا شارع أبن عقيل ومتفرعاته، وشارع 16 فرعون الموازي للجراج، وشارع البيارة، وشارع 1 نوفل، وشارع العجاري.

ومن جهته أكد المهندس مينا عاطف، مدير مديرية الطرق والنقل، أن شارع دربالة شهد إنجازًا كبيرًا في أعمال الخرسانة بين شارعي ملك حفني وابن عقيل، بطول يبلغ نحو 322 مترًا، مع تركيب أغطية الشنايش. ويجري حاليًا استكمال العمل في الجزء الممتد من شارع ابن عقيل حتى شارع مصطفى كامل.

وأوضح “عاطف” أنه تم الانتهاء من تركيب طبقة الإنترلوك في شارع أبن عقيل بطول 408 أمتار، ويجري حاليًا تنفيذ أعمال الأسفلت في سبعة شوارع متفرعة.

وجدير بالذكر أنه تعكس هذه الجهود اهتمام محافظة الإسكندرية بتحسين جودة الحياة والاستجابة الفورية لاحتياجات المواطنين، بما يساهم في تعزيز كفاءة البنية التحتية وتحقيق انسيابية مرورية أفضل.

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