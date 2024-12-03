تامر عاشور يروج لحفله في نادي الرياض للجولف

تامر عاشور يروج لحفله الجديد بالرياض

المطرب تامر عاشور يواصل الترويج لحفله الغنائي المرتقب في المملكة العربية السعودية، الذي سيُقام في نادي الرياض للجولف، الحفل يشهد استعدادات كبيرة وتوقعات عالية من قبل جمهور عاشور في المنطقة، وتتعدد التحضيرات لهذا الحدث المنتظر حيث سيؤدي تامر باقة من أشهر أغانيه، مما يعد بتجربة موسيقية رائعة لعشاقه.

تامر عاشور يروج لحفله الجديد في المملكة العربية السعودية

روج تامر عاشور لحفله المرتقب في الرياض عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير "إنستجرام "حيث نشر بوستر الحفل وعلق قائلًا:

"حبايبنا في الرياض الغالية، هستناكم يوم ٥ ديسمبر في نادي الرياض للجولف في أكبر بطولة جولف في الرياض".

منشور الفنان تامر عاشور عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير إنستجرام

تأتي هذه الحفلة ضمن سلسلة من العروض الغنائية المميزة التي تُنظم في المملكة العربية السعودية، حيث تواصل البلاد استضافة أبرز نجوم الغناء في العالم العربي، الحفل الذي سيقام في نادي الرياض للجولف، يُتوقع أن يحقق حضورًا جماهيريًا ضخمًا نظرًا لشعبية الفنان تامر عاشور، الذي يعد من أبرز الفنانين في الساحة الغنائية العربية.

آخر أعمال تامر عاشور

يذكر أن آخر أعمال الفنان تامر عاشور كانت أغنية "وداع وداع"، التي حققت نجاحًا كبيرًا منذ إطلاقها، حيث حصدت أكثر من مليوني مشاهدة على موقع "يوتيوب"، الأغنية من كلمات محمد جشم باشا، ألحان مصطفى إبراهيم، وتوزيع عمرو الخضري، مع ميكس وماستر لصقر، كما شارك في الأداء الموسيقي مصطفى نصر على الجيتار، وتميزت الأغنية بأسلوبها العاطفي، مما أكسبها إعجاب الجمهور وأثبتت نجاحها كواحدة من الأغاني البارزة لهذا العام.