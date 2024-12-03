نائب محافظ الدقهلية يتفقد عدد من المشروعات بمركز شربين ويوجه بتنفيذ حملة نظافة على الفور

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نائب محافظ الدقهلية
نائب محافظ الدقهلية خلال الجولة

تفقد الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ عدد من المشروعات بمركز شربين للوقوف على نسب التنفيذ لإتاحة الخدمات للمواطنين تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية وبحضور اللواء محمود ضياء الدين رئيس مركز ومدينة شربين وأحمد عبد العليم مدير إدارة حياة كريمة بديوان المحافظة.

وتوجه نائب المحافظ لمتابعة الأعمال الجارية في محطة مياه الشرب بقرية رأس الخليج وأوضح أنه سيتم توصيل التيار الكهربائي يوم الخميس القادم ويبدأ اختبار اللوحات، ويبدأ التشغيل التجريبي للمحطة نهاية الشهر الحالي،وأوضح أن المحطة بها 2 محول كهرباء قدرة 2 ميجاوات تستوعب التوسعات المقترحة للمحطة في أي وقت.

كما تفقد نائب المحافظ قرية الحصص وتم التشديد برفع مستوى النظافة العامة للقرية وعلى الفور وجه بشن حملة نظافة مكبرة لرفع تراكمات نواتج التطهير الملقاة على جوانب الترع والمصارف.

وتوجه "العدل" إلى قرية الضهرية لمتابعة حجم التنفيذ في الوحدات السكنية التي سيتم طرحها،وتفقد مركز الخدمات المتكاملة والوحدة اجتماعية والحضانة وأكد على ضرورة تعظيم الاستفادة من هذه المنشآت لصالح المواطنين.

وخلال تفقد نائب المحافظ لقرية الضهرية وجه بشن حملة لرفع مستوى النظافة التي بدأت بالفعل وجاري العمل فيها وتستمر حتى الانتهاء من رفع كافة التراكمات،كما قام بالمرور على مركز شباب قرية الضهرية وتفقد الملعب وغرف الألعاب المختلفة بالمركز مؤكدا على ضرورة الاستخدام الأمثل لهذه المنشآت.

وأكد نائب محافظ الدقهلية أن توجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية تؤكد على المتابعة المستمرة لكافة المشروعات وسرعة الانتهاء من تنفيذها لتوفير الخدمة للمواطنين في كافة القطاعات.

جانب من جولة نائب محافظ الدقهلية لعدد من المشروعات الخدمية ب شربين

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