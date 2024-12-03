اللجنة المنظمة لبطولة انتركونتننتال في قطر تؤكد توافر تجهيزات لخدمة ذوي الإعاقة

الفجر الرياضي
كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية

 أكدت اللجنة المنظمة لكأس القارات للأندية (انتركونتننتال( التزامها باستضافة بطولة تتميز بالإتاحة والشمولية وسهولة الوصول، لضمان حصول جميع المشجعين على تجربة فريدة ومميزة في الحدث الرياضي الدولي الذي تستضيفه قطر خلال الفترة من 11 إلى 18 ديسمبر الجاري.

اللجنة المنظمة لبطولة انتركونتننتال في قطر تؤكد توافر تجهيزات لخدمة ذوي الإعاقة

وذكرت اللجنة المنظمة في بيان رسمي أنه بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يحتفل به العالم في 3 ديسمبر من كل عام؛ ومع قرب انطلاق منافسات البطولة العالمية في 11 ديسمبر الجاري؛ تواصل قطر جهودها الرائدة لضمان تجربة تلائم جميع المشجعين على حد سواء، وتتيح لهم حضور المباريات والاستمتاع بالأجواء الكروية دون عوائق، حيث يأتي المشجعون من ذوي الإعاقة على رأس أولويات اللجنة المحلية المنظمة للبطولة الدولية؛ ارتكازًا على الإرث المُستدام لكأس العالم 2022، النسخة الأكثر شمولًا وإتاحة في تاريخ كأس العالم.

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وأضافت: "يمتاز كل من استاد لوسيل واستاد 974، اللذين يستضيفان مباريات البطولة من 11 إلى 18 ديسمبر ببنية تحتية وتجهيزات تضمن سهولة الوصول والحركة للمشجعين من ذوي الإعاقة، حيث يضم كل منهما مرافق ومداخل ومقاعد تلائم احتياجات مستخدمي الكراسي المتحركة والأشخاص محدودي الحركة. كما أن مترو الدوحة يعتبر من أسهل طرق الوصول إلى استادي البطولة، حيث توفر شبكة المترو إمكانية الوصول بالكراسي المتحركة للأشخاص من ذوي الإعاقة".

وأوضحت:" يتضمن استاد لوسيل غرفة للمساعدة الحسية للمشجعين من ذوي التوحد وصعوبات الإدراك الحسي، مزودة بالتكنولوجيا المساعدة، التي تضمن لهم حضور المباريات ضمن بيئة آمنة ومريحة وأكثر هدوءًا، بمساعدة فريق من الخبراء والمتخصصين.

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