مدرب لايبزج لا يخشى الإقالة قبل مواجهة فرانكفورت بكأس ألمانيا

الفجر الرياضي
لايبزج
لايبزج

لا يخشى ماركو روزه، مدرب فريق لايبزج، من أي أوهام بشأن مستقبله مع ناديه بعد أن أمضى الشهر الماضي بأكمله دون تحقيق أي فوز بمختلف المسابقات.

مدرب لايبزج لا يخشى الإقالة قبل مواجهة فرانكفورت بكأس ألمانيا

وبدا أن لايبزج هو المنافس الرئيسي لبايرن ميونخ في بطولة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) هذا الموسم، لا سيما بعد بدايته القوية لكن نتائجه تراجعت بشكل حاد، وكانت الخسارة القاسية 1 / 5 أمام ضيفه فولفسبورج يوم السبت الماضي بمثابة تلخيص لمستوى لاعبيه في الفترة الأخيرة.

وخسر لايبزج جميع مبارياته الخمس ببطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وربما تكون مباراة الفريق بالدور الثالث لبطولة كأس ألمانيا أمام ضيفه آينتراخت فرانكفورت غدا الأربعاء بمثابة الفرصة الأخيرة له للبقاء في المنافسة على لقب هذا الموسم.

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وقال روزه، المولود في لايبزج خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء "أستطيع أن أقول ما أريده: أحتاج إلى الفوز لتهدئة الأمور مرة أخرى وإلا سنزيد من تأجيجها".

وتولى روزه تدريب لايبزج منذ أكثر من عامين لكن تقارير إعلامية أشارت إلى أن الخسارة أمام فرانكفورت ربما ستؤدي لإقالته.

وأكد روزه "إنني هادئ تماما، وأقف على أرض صلبة. أعلم ما يمكننا القيام به وما لا يمكننا فعله في الوقت الحالي، وما نفتقده".

وردا على سؤال مباشر حول ما قد يستطيع تغييره في الفريق أكد روزه: "ربما وجه مختلف، ونهج مختلف. لكن فيما يتعلق بالتشكيلة، لا يوجد الكثير من البدائل في الوقت الحالي".

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