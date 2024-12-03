وزيرا الإسكان والأوقاف يناقشان عددًا من الموضوعات المشتركة بين الوزارتين

الاقتصاد
بوابة الفجر

 

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، اجتماعا مساء أمس الإثنين، بمقر وزارة الإسكان، لمناقشة عدد من الموضوعات المشتركة بين الوزارتين، وذلك بحضور مسئولى الوزارتين، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهيئة الأوقاف، والمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف.

وفى بداية اللقاء، رحب المهندس شريف الشربيني، بالدكتور أسامة الأزهري، والوفد المرافق له، مؤكدًا أن هناك تعاونا مشتركا بين الجانبين في عدد من الموضوعات، بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين، ويساهم في النهضة العمرانية التى تشهدها مصر فى عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وناقش الوزيران سبل التعاون المثمر بين الوزارتين، بما يسهم في دعم المشروعات القومية التي تخدم المواطنين وتحسن من جودة حياتهم، وأكدا أهمية استمرار التنسيق في الملفات المشتركة بين الجانبين، والعمل المتواصل لتحقيق التنمية المستدامة، وابتكار حلول مشتركة تعزز من دور الوزارتين في تحقيق رؤية مصر للتنمية.

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