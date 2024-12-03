وزارة الزراعة تُعزّز دور المراكز الإرشادية بالفيوم بندوة عن التواصل الأسري وأثره على التنمية المجتمعية

نفّذ فريق الإرشاد البحثي بمحافظة الفيوم ندوة إرشادية آمس الاثنين بمركز إرشاد دمو،وقد حملت الندوة عنوان "التواصل بين أفراد الأسرة الريفية وتأثيره على المجتمعات.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتورعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وتنفيذًا لتعليمات الدكتور أنور عيسي رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات، والدكتورة أمل إسماعيل رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، حيث تواصل وزارة الزراعة جهودها في دعم وتفعيل دور المراكز الإرشادية الزراعية ضمن مبادرة مركز البحوث الزراعية.

هذا وقد تناولت الندوة أهمية تعزيز الحوار والتواصل الفعّال داخل الأسرة الريفية، ودوره في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، كما تم إجراء نقاشات مع المزارعين الحاضرين، أجاب خلالها الخبراء على استفساراتهم وقدموا إرشادات عملية.

تألّف الفريق البحثي المشارك في الندوة من:

أ.د/ حنان كمال - معهد بحوث الإرشاد الزراعي.

د/ محمد إبراهيم - منسق معهد بحوث الإنتاج الحيواني.

نهى عزت توفيق - معهد بحوث الاقتصاد الزراعي.

م. ناصر رجب - مفتش الإرشاد بالإدارة الزراعية بمركز الفيوم.

تأتي هذه الجهود في إطار السعي المستمر لتعزيز دور المراكز الإرشادية الزراعية في دعم المزارعين، وتطوير قدراتهم الزراعية والاجتماعية بما يسهم في تحقيق تنمية مستدامة للمجتمعات الريفية.