انطلاق العد التنازلي للاحتفال بالعيد السنوي لمدينة الخيال والألعاب نيفر لاند بالغردقة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

بدأ العد التنازلي لاحتفال بالعيد السنوي الثاني لمدينة نيفر لاند الترفيهية بمدينة الغردقة، ومدينة نيفرلاند الترفيهية بالغردقة، والتي يصادف عيد ميلادها، خلال الأيام المقبلة.

وتعتبر مدينة الأحلام «النيفر لاند»، مجهزة بكل ما يحتاج إليه السياح، كأكبر مدينة ألعاب مائية ترفيهية بمصر والشرق الآوسط، وتضع مدينة الغردقة في مقدمة المقاصد السياحية العالمية.

وتحتفل مدينة نيفرلاند الترفيهية الغردقة، بإضافة العديد من الألعاب الترفيهية الجديدة والتى تواكب التطور العالمى في الترفيه واستخدام تكنولوجيا الواقع الأفتراضى لأرضاء كل أفراد الأسرة من كل الأعمار.

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وقد أكد كامل أبو على – رئيس مجلس إدارة مجموعة بيك الباتروس للفنادق، بأن المجموعة لا تدخر جهدا في تطوير مدينة نيفرلاند الترفيهية Neverland City Hurghada بكل الألعاب والأفكار خارج الصندوق من أجل أرضاء نزلاء المدينة الترفيهية من كل جنسيات العالم.

وأضاف كامل أبو علي، أن مدينة نيفرلاند الترفيهية، تعتبر أول وأكبر صالة للتزلج داخل مدينة الغردقة بالبحر الأحمر Open-Air Skating Rink وأيضا ولأول مرة بمصر عن لعبة السيارات التصادمية داخل حمامات السباحة Bumper Boats وأيضا  أول وأكبر منطقة لألعاب الأطفال بالواقع الأفتراضى داخل منتجعات مصر Virtual Reality Kids Area.

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