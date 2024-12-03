وضع أندريك حرج بسبب عدم ثقة أنشيلوتي بقدراته

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

كشفت تقارير صحفية "لريليفو" الإسبانية عن سبب عدم مشاركة اندريك فيليبي في ريال مدريد، مشيرة أنه ليس يوجد ثقة كارلو أنشيلوتي في اللاعب.


وشارك اللاعب خلال ثلاث مباريات فقط من آخر تسع لقاءات خاضها الريال ومنذ 5 أكتوبر الماضي، لم تتخطى فترة مشاركته مع البلانكو حاجز الـ 32 دقيقة. 
وظهر اللعب بواقع 16 دقيقة ضد أوساسونا، 4 دقائق أمام ليغانيس و12 دقيقة في مواجهة ليفربول، بنسبة ثلاث دقائق ونصف في المباراة الواحدة.

txt

انطلاق العد التنازلي للاحتفال بالعيد السنوي لمدينة الخيال والألعاب نيفر لاند بالغردقة

txt

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة الهلال والغرافة اليوم دون تقطيع بث مباشر - دوري أبطال آسيا 2024


ولم يفقد المهاجم البرازيلي الأمل ويحاول الحصول على فترات أطول في قادم المباريات، خاصة مع كثرة المنافسات هذا الموسم، الفرصة لا تزال متاحة أمامه لتغيير موقف أنشيلوتي.

ويتواجد ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 33 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن المتصدر برشلونة.

إندريك فيليبي أنشيلوتي ريال مدريد
Elfagr.org

الأكثر قراءة

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة الهلال ضد الغرافة مباشر دون تقطيع | دوري أبطال آسيا 2024

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة الهلال × الغرافة Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري أبطال آسيا 2024

المؤلف إياد صالح أول الحاضرين العرض الخاص لـ فيلم الحريفة 2

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة الهلال والغرافة اليوم في دوري أبطال آسيا 2024

الآن.. شاهد مباراة الهلال والغرافة بث مباشر مجانا.. مباراة الهلال 🇸🇦 و🇶🇦 الغرافة | دوري أبطال آسيا 2024

الزراعة تواصل تجديد تراخيص مزارع الدواجن المتوقفة وزيادة تشغيل المزارع القائمة بفائدة ميسرة 5% متناقصة.

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة الهلال والغرافة اليوم دون تقطيع بث مباشر - دوري أبطال آسيا 2024

عاجل.. الفصل النهائي لطالب ثانوى بعد ضبطة بسلاح أبيض فى المدرسة