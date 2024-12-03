وضع أندريك حرج بسبب عدم ثقة أنشيلوتي بقدراته

كشفت تقارير صحفية "لريليفو" الإسبانية عن سبب عدم مشاركة اندريك فيليبي في ريال مدريد، مشيرة أنه ليس يوجد ثقة كارلو أنشيلوتي في اللاعب.



وشارك اللاعب خلال ثلاث مباريات فقط من آخر تسع لقاءات خاضها الريال ومنذ 5 أكتوبر الماضي، لم تتخطى فترة مشاركته مع البلانكو حاجز الـ 32 دقيقة.

وظهر اللعب بواقع 16 دقيقة ضد أوساسونا، 4 دقائق أمام ليغانيس و12 دقيقة في مواجهة ليفربول، بنسبة ثلاث دقائق ونصف في المباراة الواحدة.



ولم يفقد المهاجم البرازيلي الأمل ويحاول الحصول على فترات أطول في قادم المباريات، خاصة مع كثرة المنافسات هذا الموسم، الفرصة لا تزال متاحة أمامه لتغيير موقف أنشيلوتي.

ويتواجد ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 33 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن المتصدر برشلونة.