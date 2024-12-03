فوز هليوبوليس والطيران وتعادل القناطر وهزيمة سبورتنج كاسل بالقسم الثالث

أقيمت اليوم الثلاثاء، مباريات الأسبوع الثامن للمجموعة السادسة بالقسم الثالث لموسم 2024/2025 حيث حقق هليوبوليس بقيادة محمد عبد السميع فوزًا كاسحًا خارج ملعبه على القومي بستة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب مركز شباب الساحل.

أحرز أهداف المباراة كلًا من أحمد حسين (هدفين) وأحمد مدحت (هدفين) وهدف لكلًا من عمر غسان ومحمد فرغل، بينما سجل حماصة هدف القومي الوحيد من ركلة جزاء.

و واصل قليوب مسلسل العروض القوية اثر فوزه على اسكو بهدف دون مقابل، سجله اللاعب عبده عبد الله.

و حقق النصر للتصدير بقيادة هيثم مصطفي فوزه الأول خارج ملعبه اثر فوزه على سبورتنج كاسل بثلاثية نظيفة.

إما عن باقي النتائج، فجاءت كالاتي:

رع 0-0 القناطر الخيرية

طوخ 1-1 بطا

المرج 3-4 بهتيم

مدينة نصر 0-2 الطيران

بينما حصل المطرية على راحة هذا الأسبوع.

ترتيب المجموعة السادسة

1- قليوب 16 نقطة

2- القناطر الخيرية 14 نقطة

3- رع 12 نقطة

4- مدينة نصر 12 نقطة

5- ليفيلز 11 نقطة

6- المرج 11 نقطة

7- هليوبوليس 10 نقاط

8- الطيران 9 نقاط

9- طوخ 9 نقاط

10- بطا 8 نقاط

11- بهتيم 8 نقاط

12- المطرية 8 نقاط

13- قها 6 نقاط

14- اسكو 5 نقاط

15- النصر للتصدير 4 نقاط

16- سبورتنج كاسل 4 نقاط

17- القومي دون نقاط