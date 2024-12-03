محافظ مطروح يلتقي مع وفد شركة تيتان الروسية

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وفد شركة تتيان الروسية
وفد شركة تتيان الروسية واللواء خالد شعيب


التقي اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الثلاثاء مع وفد شركة تيتان الروسية إحدى الشركات العاملة في تنفيذ المحطة النووية السلمية لتوليد الطاقة  بالضبعة بحضور الأستاذ إبراهيم عبد العال رئيس مدينة الضبعة والدكتور إسلام عساف وكيل وزارة الصحة والمهندس محمد العشرى مدير عام مديرية الطرق

تناول اللقاء مقترحات المشاركة المجتمعية الشركة لخدمة أهالي المجتمع المحلى لمدينة الضبعة في مجالات النظافة والتجميل بالمعدات أو الأفراد،وكذلك المشاركة في دعم القطاع الطبى لمستشفى الضبعة وما يمكن تقديمه بأجهزة ومستلزمات طبية،وكذلك إمكانية دعم تمهيد الطرق

بينما وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح  الشكر  لشركة تيتان على مبادرتها لخدمة المجتمع المحلى ومرحبا بمقترحات الشركة  مع التنسيق بين الشركة والجهات المعنية بشأن التوافق بين احتياجات قطاعات النظافة والصحة والطرق وما يمكن للشركة بامكانياتها  تقديمه في إطار  المشاركة مجتمعية.

إبراهيم عبد العال الأستاذ الجهات المعنية السلمية الشركات العاملة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح النظافة والتجميل تمهيد الطرق قطاعات النظافة

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