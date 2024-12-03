ناشئو زد 2009 يهزمون المقاولون بثنائية نظيفة في دوري الجمهورية

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

فاز فريق ناشئين كرة القدم بنادي زد مواليد 2009 علي فريق  المقاولون العرب بنتيجة هدفين دون رد خلال مباراة اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة دوري الجمهورية.

أحرز الأهداف لفريق زد الاعب خالد مختار.

وحرص كابتن حماده صدقي رئيس قطاع الناشئين بنادي زد علي توجيه التهنئة للاعبين والجهاز الفني علي الفوز اليوم.

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الجهاز الفني والإداري والطبي للفريق كلا من:

المدير الفني ك/ محمد عز.

المدرب العام ك/ احمد علي.

مدرب مساعد ك/ بهاء احمد.

مدرب حراس ك/ محمد ابراهيم.

اداري الفريق ك/ احمد هندي.

مدرب أحمال ك/ مهند طارق "هوندا".

اخصائي د/ عمران صلاح.

طبيب عظام د/ محمد زين.

محلل أداء الفيديو ك/ ايهاب الدجوي.

مسؤول المهمات/ شهاب احمد.

الجهاز الفني والاداري قطاع الناشئين فريق المقاولون العرب مدرب أحمال مواليد 2009
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