التعادل الإيجابي يسيطر على أحداث لقاء العين الإماراتي وباختاكور في دوري أبطال آسيا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

انتهت منذ قليل المواجهة التي جمعت العين الإماراتي ونظيره باختاكور الأوزبكستاني،ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وانطلقت المباراة في تمام الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة، علي ملعب ماجمواسي.


وبعد إنطلاق المباراة بستة دقائق فقط سجل اوتابك جواركوزييف، الهدف الأول لفريق باختاكور، وظل الفريق يسيطر على أحداث اللقاء حتى انتهى الشوط الأول.

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وانطلقت صافرة الشوط الثاني ولم يمر الوقت طويلًا حتى جاء هدف التعادل عن طريق سيفان رحيمي، في الدقيقة 47 بصناعة ماتياس سيغوفيا،وفي الدقيقة 52 أشار الحكم البطاقة الحمراء للاعب يحيى نادر، لكن تم إلغائها من قِبل حكام الڤار.

وبعد تسجيل التعادل ظلت المباراة هادئه والمستوى اصبح متقارب بين اللاعبين، ولم يشهد اللقاء آي أهداف أخرى، حتى أطلق الحكم صافرة النهاية بنتيجة التعادل الإيجابي.

ويتواجد باختاكور في المركز التاسع برصيد أربع نقاط، بينما يحل العين في المركز الحادي عشر بنقطتين فقط.

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