تشكيل الهلال الرسمي أمام الغرافة في دوري أبطال آسيا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أعلن خورخي جيسوس مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره الغرافة القطري في لقاء منتظر بينهم بعد قليل بستاد المملكة ارينا ضمن منافسات الجولة 6 من دوري أبطال آسيا.

موعد مباراة الهلال والغرافة

وتنطلق صافرة بداية مباراة الهلال والغرافة مساء اليوم في تمام الساعة 8:00 بتوقيت القاهرة والساعة 9:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 10:00 بتوقيت أبوظبي.

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تشكيل الهلال أمام الغرافة

حراسة المرمى: بونو

خط الدفاع: الشهراني، كوليبالي، البليهي، متعب.

خط الوسط: كنو، ناصر، الحمدان.

خط الهجوم: مالكوم، الدوسري، ليوناردو.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والغرافة

تردد SSC
القمر الصناعي: النايل سات.
التردد: 12523.
الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.
التردد: 12418.
الاستقطاب: أفقي.
الترميز:- 27500.
معامل التصحيح: 5/6.

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.
- عمودي.
- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

أبطال آسيا الهلال السعودي الغرافة القطري القنوات الناقلة لمباراة الهلال
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