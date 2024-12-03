محافظ سوهاج يكرّم أعضاء لجنة الخريطة السياحية تقديرًا لجهودهم

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جانب من التكريم
جانب من التكريم

كرم اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، رئيس وأعضاء لجنة الخريطة السياحية، تقديرًا لجهودهم في تنفيذ رؤية المحافظة لوضع سوهاج على الخريطة السياحية المصرية والعالمية، مشيدا بالدور الذي قامت به اللجنة في الترويج للمحافظة كوجهة سياحية متميزة، مؤكدًا على أهمية استمرار العمل لتحقيق المزيد من الإنجازات في القطاع السياحي، وذلك بحضور اللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام المحافظة.



وقد قام المحافظ بمنح شهادات التقدير لكل من " الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ ورئيس اللجنة، وأعضاء اللجنة " الدكتور هيثم علي مدكور وكيل كلية الآثار بجامعة سوهاج، والدكتور محمد نجيب رضا مدير عام الآثار المصرية واليونانية والرومانية بسوهاج، ومحمد حسين أحمد مدير إدارة مراكز التدريب بالمجلس الأعلى للآثار، والمهندسة هبة عبد الحميد وكيل وزارة الإسكان، وعلي بهنس رئيس مركز ومدينة أخميم.

ومن جانبهم، أعرب المكرّمون عن شكرهم وتقديرهم للسيد المحافظ، مؤكدين استمرار العمل لتحقيق التنمية المستدامة في القطاع السياحي بالمحافظة.

سوهاج محافظة سوهاج محافظ سوهاج تكريم أعضاء الخريطة السياحية الدكتور محمد عبد الهادي نائب محافظ سوهاج اللواء عبد الفتاح سراج السكرتير العام اللواء علاء عبد الجابر

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