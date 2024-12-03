كورتوا على أعتاب الدوري السعودي

الفجر الرياضي
كورتوا
كورتوا

كشف الصحفي الإسباني خوسيه فيلكس دياز، خبير الانتقالات أن صندوق الاستثمار السعودي يخطط في التعاقد مع اللاعب البلجيكي تيبو كورتوا خلال الفترة المقبلة.

كورتوا على أعتاب الدوري السعودي

وأشار الصحفي أنها  ليست المرة الأولى التي يرغب فيها الصندوق الاستثماري بضم البلجيكي، لكنهم الآن على استعداد كبير لضخ الكثير من المال من أجله.

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ويتبقى في عقده سنة واحدة فقط مع ريال مدريد، لكن النادي الإسباني لا يرغب رحيله إذا لزم الأمر بالرحيل، واشار النادي إنه لن يتخلى بسهولة عن أفضل حارس مرمى في العالم.

ويستعد النادي الإسباني لخوض مباراته المقبلة أمام اتليتك بلباو غدا الاربعاء، الموافق 4 من ديسمبر الجاري.

وتنطلق المواجهه في تمام العاشرة بتوقيت القاهرة.

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