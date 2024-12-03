كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي 2024 "اماكن البيع وأسعار الوحدات"

تزداد طلبات التقديم من قبل المصريين على الوحدات السكنية في الإسكان الاجتماعي التابع إلى مشروع "سكن لكل المصريين 5" بشكل كبير حيث أعلن الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي مي عبد الحميد عن تمديد فترة التقديم على كراسة الشروط للإسكان الاجتماعي لمدة ثلاثة أيام بعدما زاد الطلب للتقديم على الوحدات السكنية كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي 2024 أماكن البيع وأسعار الوحدات.

تعرف على تفاصيل مشروع سكن لكل المصريين 5

كما تمديد فترة التقديم على كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي في مشروع سكن لكل المصريين 5 لمدة ثلاثة أيام مع دفع مقدم لكي تثبت جدية الحجز كما تم مد فترة السماح حتى غدًا الأربعاء الموافق الرابع من شهر ديسمبر الجاري كما يأتي مشروع سكن لكل المصريين 5 ضمن أهداف الدولة في توفير وحدات سكنية للشباب حيث بدأ صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لبدء انطلاق المرحلة الخامسة من التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي لعام 2024 والذي يحمل اسم سكن لكل المصريين 5 حيث يتضمن مشروع سكن لكل المصريين 5 طرح الوحدات السكنية من خلال نظام الاستلام الفوري ويوجد وحدات اخري سوف يتم تسليمها خلال ستة وثلاثين شهر بداية من تاريخ غلق باب التقديم على الوحدات السكنية.

الإسكان الاجتماعي

تعرف على تفاصيل كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي في مشروع سكن لكل المصريين 5

وتأتي تفاصيل كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي في مشروع سكن لكل المصريين 5 كالآتي: حيث يمكن ان تقوم بشراء كراسة الشروط من خلال منافذ البريد المميكنة في جميع المحافظات ويكون سعر كراسة الشروط نحو 300 جنيه مصري بالإضافة إلى 55 جنيه قيمة المصاريف الإدارية ليصل قيمة كراسة الشروط إلي 355 جنيهًا.

شقق الإسكان الاجتماعي

تعرف على شروط التقديم على الوحدات السكنية في الإسكان الاجتماعي

كما تكون شروط التقدم للحصول على وحدات سكنية في مشروع سكن لكل المصريين 5 كما يلي:

. لا يحق أن يتقدم الشخص بحجز أكثر من وحدة سكنية في الإعلان الواحد

. يجب أن يكون سن المتقدم لا يقل عن 21 عام كما يكون حامل الجنسية المصرية

. وتكون كل الوحدات السكنية التي سوف يتم تسليمها تكون بغرض سكني فقط ولا يصلح أستخدمها في غرض اخر

.لا يصلح للمتقدم الذي يستفاد من الشقق السكنية أن يحصل على الدعم والاستفادة من مبادرات التمويل العقاري التابعة للبنك المركزي

.لا يجوز لمن يمتلك وحدة سكنية في المشروعات السابقة أن يتقدم لحجز وحدو سكنية اخرى.

تعرف على قيمة القسط الشهري لشقق الإسكان الاجتماعي في مشروع سكن لكل المصريين 5

بالإضافة إلى تسعير القسط الشهري لشقق الإسكان الاجتماعي في مشروع سكن لكل المصريين 5 حيث يكون مبلغ القسط لأصحاب الأجور المنخفضة ومحدود الدخل التي تبدأ رواتبهم من 3500 جنيه إلي تقسيط الوحدات السكنية بقسط يبلغ 897 جنيه مصري كل شهر بالإضافة إلى قسط شهري يبلغ 1828 جنيه مصري لأصحاب الرواتب التي تبدأ من 3700 جنيه وتكون تلك الوحدات السكنية ضمن الشقق السكنية الجاهزة للتسليم بالمدن.