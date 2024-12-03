محافظ الدقهلية ووزيرة التنمية المحلية يشهدان توقيع عقد غلق وتأهيل مقلب قلابشو ببلقاس

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محافظ الدقهلية ووزيرة
محافظ الدقهلية ووزيرة التنمية المحلية خلال التوقيع

شهد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، توقيع الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والدكتور هشام الشريف العضو المنتدب لإدارة الشركة المصرية لتدوير المخلفات (ايكارو) عقد غلق وتأهيل مقلب قلابشو ببلقاس.

وأكد محافظ الدقهلية أن هذا الاتفاق يأتى فى إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتحسين خدمة النظافة ورفع المخلفات والقمامة بجميع مراكز المحافظة،لافتًا إلى وجود تعاون وتنسيق كامل مع وزارة التنمية المحلية لدعم خطة المحافظة لتنفيذ العديد من المشروعات التي تساعد على تطوير البنية التحتية لمنظومة المخلفات ووضع الخطط اللازمة لتطوير وتحسين معيشة المواطنين.

وأوضح "مرزوق " أنه سيتم البدء في أعمال غلق وتأهيل المقلب طبقا للأسس والاشتراطات البيئية المنظمة لهذا الشأن، وأضاف أنه بعد الانتهاء من تنفيذ جميع الأعمال سيتم تنفيذ الأعمال الخاصة بالبنية التحتية للموقع والسياج والمناظر الطبيعية ومباني الموقع والطرق الداخلية، وأشار إلى أن العقد الخاص بمشروع غلق وتأهيل مقلب المخلفات بقلابشو هو الرابع الذي تم توقيعه ضمن أنشطة تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر.

وفي السياق ذاته وجه محافظ الدقهلية الشكر والتقدير لوزارة التنمية المحلية لدعمها الدائم للمحافظة في استكمال رفع ونقل المقالب العشوائية بمراكز ميت غمر في قريتي كوم النور وميت يعيش،وفي مركز بني عبيد،ومنية سمنود بمركز أجا،بالتنسيق مع الهيئة العربية للتصنيع.

وأكد محافظ الدقهلية أنه في خلال أيام معدودة سيتم الإعلان عن أن الدقهلية خالية من المقالب العشوائية، كما أشار إلى وضع استراتيجية للمحافظة بدمج منظومة النباشين غير الرسمية وتحويلها إلى مجتمع رسمي وتقديم الدعم الفني والمعنوي والإقتصادي لتلك الشريحة من المجتمع في إطار حرص المحافظة على الارتقاء بمستوى خدمات جمع ونقل المخلفات وعدم استخدام الشارع كوسيط لتجمعات القمامة.

وأضاف محافظ الدقهلية أنه بعد إستلام المقلب يتم استغلاله استثماريا كمشروع لإنتاج الطاقة النظيفة عن طريق إقامة مشروع للطاقة الشمسية عليه وذلك في إطار حسن استغلال وتعظيم استفادة الدولة من أصولها الثابتة بما يخدم المواطنين والصالح العام.

من جهتها أشادت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بتحسن مستوى منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بمحافظة الدقهلية وتحسن مستوى النظافة بالمحافظة،وأوضحت أنه تم إنفاق 1.5 مليار جنيه على مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات الصلبة بالدقهلية شملت إنشاء مصنع معالجة وتدوير ومدفن صحي هندسي وشراء معدات جمع ونقل المخلفات ورفع المقالب العشوائية ونقل نحو 2 مليون طن من المقالب بالدقهلية.

وأضافت الوزيرة أن التعاون والتنسيق يجري بشكل دائم بين الوزارة ومحافظة الدقهلية بما يخدم المواطنين ويحافظ على بيئة نظيفة وصحة سليمة ومظهر حضاري لائق في جميع مراكز المحافظة والمحافظات الأخرى.

شهد مراسم توقيع العقد الدكتور عبده محمدين مدير الوحدة التنفيذية لمشروع مصرف كيتشنر بوزارة التنمية المحلية،والأستاذ محمد حمص مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بمحافظة الدقهلية.

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