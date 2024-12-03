تفاصيل وفاة شاب وإصابة آخر داخل شقة في حدائق أكتوبر

تباشر النيابة العامة، التحقيق في وفاة شاب وإصابة آخر داخل شقة بمنطقة حدائق أكتوبر.

وكشفت التحقيقات الأولية، اتهام فتاتين بالتسبب في الواقعة، بدافع السرقة عن طريق وضع مخدر للضحيتين.

وأن الواقعة بدأت باستدراج الضحيتين من قبل فتاتين إلى الشقة، حيث تم وضع مخدر لهما بهدف سرقتهما، مما أدى إلى وفاة أحدهما وإصابة الآخر.

وفاة شاب وإصابة آخر

كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنيةبمديرية أمن الجيزة بلاغًا يُفيد بالعثور على شاب متوفى وآخر مصاب داخل شقة بمنطقة حدائق أكتوبر، وعلى الفور انتقل فريق من رجال المباحث، بقيادة المقدم محمد نجيب، رئيس مباحث قسم شرطة حدائق أكتوبر، إلى مكان الحادث.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن الواقعة بدأت باستدراج الضحيتين من قبل فتاتين إلى الشقة، حيث تم وضع مخدر لهما بهدف سرقتهما، مما أدى إلى وفاة أحدهما وإصابة الآخر.