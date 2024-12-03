تفاصيل برنامج "GENZ" على dmc بجوائز تصل إلى 100 مليون جنيه

تعرض قناة "dmc" بداية من يوم الجمعة القادمة 6 ديسمبر برنامج "GEN Z"، من تقديم الإعلامي أحمد فايق، وهو يعد أول برنامج مسابقات لدعم المبتكرين من طلاب الجامعات في مصر بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث والعلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.

وكان من المقرر أن يأتي البرنامج بأكبر دعم مادي لتمويل المشروعات الفائزة بقيمة تصل إلى 50 مليون جنيه مصري، ولكن قرر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تقديم دعم كبير للبرنامج بقيمة 50 مليون جنيه مصري لتصل قيمة الجوائز إلى 100 مليون جنيه.

ويقدم أحمد فايق البرنامج بروح وإيقاع شبابي يخاطب عقل وأسلوب GEN Z من حيث الفقرات والديكورات وطريقة طرح الأسئلة، حيث يستهدف البرنامج أكثر من 4 مليون طالب وطالبة في مختلف الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأجنبية، ويخلق حالة من التنافس والتحدي فيما بينهم، بحيث يتسابق في كل حلقة فرق من 5 جامعات مختلفة.

أما شروط المشاريع المتقدمة للبرنامج فهي أن يربط المشروع ما بين ريادة الأعمال والخدمة المجتمعية والابتكار والبحث العلمي، وأن يكون المشروع قد بدأ تنفيذه على أرض الواقع، وكذلك أن يكون للمشروع دراسة جدوى.

ويقدم البرنامج أيضًا حوارات خاصة وحصرية في حلقة الخميس مع كبار رجال الصناعة والبيزنس والبحث العلمي في مصر من المشاركين في لجنة تحكيم البرنامج، ويتطرق الحوار إلى رحلة صعودهم وقصة نجاحهم وأول مليون جنيه جمعوها وأصعب المحطات والاخفاقات التي مروا بها.

كما يتطرق الحوار للجانب الإنساني وحياتهم بعيدًا عن العمل وكذلك علاقتهم بجيل Z أو جين زي، والصراع بين الأجيال والمختلف في طريقة تفكير هذا الجيل.