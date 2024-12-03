مديرية العمل بالإسماعيلية توفر 30 فرصة عمل جديدة في قطاع الملابس الجاهزة

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جانب للقاء
جانب للقاء

سلم حسن رداد مدير عام مديرية العمل بالإسماعيلية، اليوم الثلاثاء،  30 عقد عمل جديد لأبناء المحافظة للعمل في شركة للملابس الجاهزة، وذلك في إطار بروتوكول التعاون المشترك مع المديرية بهدف تدريب وتشغيل أكثر من 400 شاب وفتاة من أبناء المحافظة في هذا القطاع الحيوي، في خطوة هامة لتعزيز فرص العمل وتطوير الكوادر الشابة، حيث تقوم المديرية بتوفير ومتابعة فرص تدريب عملية للشباب، مما يمكنهم من اكتساب المهارات والمعارف اللازمة للعمل في مجال صناعة الملابس، وبعد اجتياز التدريب، سيتم توظيف المتدربين في الشركة، مما يساهم في تلبية احتياجات سوق العمل من الكوادر المؤهلة، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري.

وأوضح رداد أن تلك الجهود التي تقوم بها المديرية تأتي تنفيذًا لتوجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بتوفير فرص عمل لائقة للشباب من خلال التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، لسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وأكد أكرم على أهمية توفير فرص عمل للشباب وتدريبهم على أحدث التقنيات الفنية التي تأهلهم لسوق العمل وتوفير الكوادر المؤهلة لها والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة مما يساهم في تعزيز مكانة الإسماعيلية كوجهة جاذبة للاستثمار.

ومن الجدير ذكره، أن هؤلاء الشباب كانوا قد تلقوا تدريبًا مكثفًا بذات الشركة، حيث تم تدريبهم على كافة المهارات اللازمة للعمل في مجال صناعة الملابس.

وذلك تطبيقًا لأهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، والتي تهدف إلى تنمية الانسان في كافة المناحي الحياتية، وفي إطار تفعيل مبادرة "التدريب من أجل التشغيل" والتي أطلقها محافظ الإسماعيلية للاهتمام بالتعليم الفني.

محافظ الإسماعيلية مديرية العمل الملابس الجاهزة الشباب

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