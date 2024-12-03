حبس ربة منزل متهمة بالنصب علي المواطنين بالساحل

قررت جهات التحقيق بالنيابة العامة، حبس ربة منزل 4 ايام علي ذمة التحقيقات، في اتهامها بالنصب والاحتيال علي المواطنين.

كانت قدكشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة عن غموض واقعة سرقة في منطقة الساحل، وتم ضبط ربة منزل ذات معلومات جنائية، وذلك لتورطها في سلسلة من عمليات النصب والاحتيال.

كانت تدعي بأنها موظفة حكومية وتعد المواطنين بتقديم امتيازات لهم، ثم تقوم بسرقتهم.

وقد اعترفت بارتكاب 7 وقائع سرقة باستخدام نفس الأسلوب، وتم ضبط مبلغ مالي من متحصلات نشاطها الإجرامي.