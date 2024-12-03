وزارة الإنتاج الحربي تشارك في معرضي "الأسبوع الكويتي الخامس عشر " و"الدولي لتكنولوجيا المياه والصرف الصحي وتدوير المخلفات"

تنفيذًا لتوجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بضرورة الحرص على قيام الجهات التابعة للوزارة بالمشاركة في مختلف المعارض المحلية والدولية بما يساهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي؛ أعلنت الوزارة مشاركة شركاتها خلال الفترة المقبلة بمختلف منتجاتها المدنية في العديد من المعارض الهامة التي تلبي احتياجات قطاعات صناعية متنوعة.



وأوضح محمد صقر، المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه سيتم المشاركة في العديد من المعارض خلال شهر ديسمبر الجاري 2024، حيث شاركت شركات الإنتاج الحربي في " معرض الأسبوع الكويتي الخامس عشر" والمقام بفندق النيل ريتز كارلتون بالقاهرة والذي بدأت فعالياته اليوم ويستمر لمدة ثلاثة أيام، بعدد من منتجاتها وهي (المحركات بأنواعها – الكابلات الهوائية والمعزولة – لفات ومقاطع نحاس – عينات تروس مختلفة المقاسات – كاميرات المراقبة – ألواح طاقة شمسية – كشافات ليد مختلفة القدرات – شاشات سمارت أندرويد لونج لايف – ماكيت المستشفى الميداني – ماكيت خط تدوير المخلفات من شجر الموز لإنتاج السماد العضوى والعبوات الكرتونية – ماكيت إعادة تدوير المخلفات "مستقبل 1" – بطاريات السيارات هيكلية – سائل تبريد المركبات – الطلمبات الغاطسة "رول آب" – جهاز توليد المياه من الهواء الجوي)، بالإضافة للمشاركة في " المعرض الدولي لتكنولوجيا المياه والصرف الصحي ومعالجة تدوير المخلفات" والمقرر إقامته خلال الفترة من 10: 12 من الشهر الجاري بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس من خلال شركة قها للصناعات الكيماوية (مصنع 270 الحربي) ومصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي) بالعديد من المنتجات وخطوط الإنتاج وهي (خط تدوير المخلفات من شجر الموز لإنتاج السماد العضوي والعبوات الكرتونية – خط تدوير المخلفات الصلبة "مستقبل 1")، ونظرًا للنجاح التي حققته شركة قها للصناعات الكيماوية في مجال محطات المياه والصرف الصحي ستقوم الشركة بعرض سابقة أعمالها في إنشاء محطات تنقية المياه ومحطات الصرف الصحي والأجزاء التي تم تصنيعها محليًا بالشركة، وستستمر وزارة الإنتاج الحربي والشركات التابعة لها في دعم الصناعة الوطنية لجمهورية مصر العربية.