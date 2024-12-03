إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة بمحور 30 يونيو بالإسماعيلية

اصيب 4 أشخاص، بإصابات متفرقة بالجسد، ما بين كسور وجروح وكدمات، وذلك في حادث انقلاب سيارة بعد اصتدامها بحاجز خرساني بالإسماعيلية.

وكان اللواء محمد عامر مدير أمن الإسماعيلية تلقي إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغا عن قوع حادث اعلى محور 30 يونيو بعد طلعة الطريق الزراعى اتجاه كارتة المحور، بانقلاب سيارة رقم 5692 ج م ع مصر بعد استخدامها بالحاجز الخرسانى.

وأسفر الحادث عن إصابة كلا من

تامر السيد محمد، 35 عاما، مقيم بورسعيد، اشتباه خلع بالكتف الايمن - سحجات وكدمات بالجسم، السيد محمد المشاعلى، 70 عاما، كدمات وسحجات بالجسم، محمد السيد محمد، 38 عاما، كدمات وسحجات بالجسم، فريد الغريب محمد، 60 عاما، جرح قطعى 5 سم بفروة الراس - سحجات وكدمات بالجسم، مقيمين ببورسعيد.



علي الفور انتقلت الأجهزة المعنية ودفع مرفق الإسعاف بسيارات إسعاف إلى مكان وقوع الحادث، ونقل المصابين إلى مستشفي القصاصين.

وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وسؤال المصابين حول ملابسات الحادث لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.