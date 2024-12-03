الموت يفجع نسرين أمين.. هذا ما حدث

الفجر الفني
نسرين أمين
نسرين أمين

رحلت عن عالمنا حماة الفنانة نسرين أمين، اليوم الثلاثاء، دون الكشف تفاصيل الوفاة.

الموت يفجع نسرين أمين وزوجها

وأعلنت ابنة الفنانة المصرية نسرين أمين عبر حسابها علي موقع انستجرام، عن وفاة جدتها لأبيها، طالبةً من متابعيها الدعاء للراحلة بالرحمة والمغفرة.

 

أبنة نسرين أمين تعلن خبر وفاة جدتها 

وكتبت ابنة نسرين أمين الخبر الحزين: توفيت إلى رحمة الله تعالى جدتي والدة أبي السيدة أميمة كمال محمود زيد، للفقيدة الرحمة ولعائلتها الصبر والسلوان.

 

أحدث أعمال نسرين أمين 

ومن ناحية اخري، انتهت نسرين أمين مؤخرا من فيلم "الدشاش' مع النجم محمد سعد، المقرر طرحه في دور العرض خلال الفترة المقبلة، ويشاركه البطولة زينة، باسم سمرة، نسرين طافش، نسرين أمين، مصطفى أبو سريع، محمد جمعه، وليد فواز، رشوان توفيق، محمد يوسف أوزو، عفاف مصطفى وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف جوزيف فوزي وإخراج سامح عبد العزيز، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، ومقرر طرحه في دور العرض العام المقبل.

وايضا فيلم "وقت اضافى" الذى إنطلق فى فبراير الماضى، وشاركت نسرين في بطولته إلى جانب خالد الصاوى، عمرو عبد الجليل، باسم سمرة، ابرام سمير، ياسر الطوبجى، عماد رشاد وهو فكرة محمد دياسطى وسيناريو وحوار رشاد رشدى وإخراج أسامة عمر، وتدور أحداثه في إطار كوميدى حول 3 رجال محتالين يحلمون بتحقيق ثروة كبيرة بوقت قصير، فيجتمعون بإحدى المصحات العلاجية لتنفيذ مهمة اختطاف أحد الأشخاص على أمل جني أكبر قدر من المال.

كما تشارك في فيلم "جبل الحريم" الذى انتهت من تصويره فى شهر مايو الماضى، وتجسد خلاله شخصية صحفية، والفيلم يعتمد على البطولة النسائية حيث يضم فى قائمة بطلاته كلًا من: سوسن بدر، نسرين أمين، وفاء عامر، نهال عنبر، إنجي وجدان، نانسي صلاح، إلهام عبد البديع، أميرة العايدي، ندى بهجت وعدد آخر من الفنانات، والفيلم من تأليف فتحى الجندي وإخراج حسام سلامة.

اخر اعمال نسرين أمين

وكان اخر اعمال نسرين أمين هو فيلم ولاد رزق 3، ضم في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم منهم: آسر ياسين، أحمد عز، وعمرو يوسف، وكريم قاسم، محمد لطفي، باسم سمرة، سيد رجب، وماجد الكدواني، وفقا لتصريحات مخرج الفيلم طارق العريان للبرنامج، والفيلم تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان، ودارت أحداث فيلم ولاد رزق 3 حول قيام أبطال العمل بسرقة شيء ثمين من تايسون فيوري، الأمر الذي سيدخلهم في صراعات ومشاهد أكشن كثيرة معه.

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