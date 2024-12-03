وزيرا الإسكان والأوقاف يناقشان عددًا من الموضوعات المشتركة بين الوزارتين

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، اجتماعًا مساء أمس الاثنين، بمقر وزارة الإسكان؛ لمناقشة عدد من الموضوعات المشتركة بين الوزارتين، وذلك بحضور عدد من مسئولي الوزارتين، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهيئة الأوقاف، والمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف.



وفي بداية اللقاء، رحب المهندس شريف الشربيني بالدكتور أسامة الأزهري، والوفد المرافق له، مثمِّنًا التعاون المشترك بين الجانبينِ في عدد من المجالات بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين، ويسهم في النهضة العمرانية التي تشهدها مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي (يحفظه الله).



وناقش الوزيران سبل التعاون المثمر بين الوزارتين بما يسهم في دعم المشروعات القومية التي تخدم المواطنين وتحسن من جودة حياتهم، وأكدا أهمية استمرار التنسيق في الملفات المشتركة بين الجانبين، وضرورة العمل المتواصل، وابتكار حلول مشتركة؛ تعزيزًا لدور الوزارتين في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة.