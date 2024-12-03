فوز مثير لفريق يد الزمالك على طلائع الجيش في دوري المحترفين

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

فاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك على نظيره طلائع الجيش بنتيجة 29 - 28  ، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، على صالة عبدالرحمن فوزي بالقلعة البيضاء، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة لبطولة دوري المحترفين.

قدم لاعبو الزمالك أداءً جيدًا خلال أحداث المباراة، وانتهى الشوط الأول بتقدم أبناء ميت عقبة بنتيجة 15 - 10، في الشوط الثاني، واصل الفريق سيطرته على مجريات اللقاء، لتنتهي المباراة بفوز الكوماندوز بنتيجة 29 - 28.

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ويتكون الجهاز الفني لفريق اليد من: "حسن يسري رئيسًا، فرناندو باربيتو مديرًا فنيًا، محمد عبدالسلام ريشة مدربًا عامًا، ماركو ماركيس مدربًا لحراس المرمى، أشرف عز رئيسًا للجهاز الطبي، أشرف محمد أخصائيًا للعلاج الطبيعي، جمال شعبان مديرًا إداريًا".

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