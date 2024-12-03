أسرة آسر ياسين من العرض الخاص لـ فيلم الحريفة 2

وصل منذ قليل آسر ياسين بصحبة أسرته إلى العرض الخاص لفيلم الحريفة 2.

أحداث الحريفة 2



يأتي الجزء الثاني من فيلم "الحريفة" بعنوان "الريمونتادا" ليستكمل رحلة أبطال الفيلم بعد تحقيقهم الفوز بإحدى البطولات الرياضية. تدور الأحداث حول انتقال الأبطال إلى عالم الجامعة لأول مرة، حيث يواجهون تحديات جديدة ويكتشفون أجواء مميزة في هذه البيئة. بالإضافة إلى ذلك، يعودون لممارسة كرة القدم، ولكن هذه المرة مع انضمام لاعبين جدد من الجنسين إلى فريقهم، مما يضيف مزيدًا من الإثارة والتشويق إلى القصة.



أبطال الحريفة 2



الريمونتادا" من بطولة نور النبوي، كزبرة، أحمد غزي، عبد الرحمن محمد، سليم الترك، خالد الذهبي، ومن تأليف إياد صالح وإخراج كريم سعد، ويدور الجزء الثاني حول الحريفة بعد فوزهم بالبطولة، يتفقوا على استكمال الحلم سويًا.

قائمة ضيوف الشرف الجزء الثاني من الحريفة



وكشف الإعلان التشويقي عن تواجد عدد كبير من نجوم عالم كرة القدم والفن كضيوف شرف بجزءه الثاني وهم: آسر ياسين، أحمد فهمي، مروان موسى، والمعلق الرياضي أيمن الكاشف، ومايكل أوين نجم ليفربول وريال مدريد السابق، كما كشف الإعلان عن التحديات التي يواجها الفريق ودخولهم الجامعة.

رقم قياسي لـ الحريفة كأول فيلم مصري يطرح جزئين في عام



التجربة الجزء الثاني جاءت بعد النجاح الساحق الذي حققه الجزء الأول الذي عُرض شهر يناير من عام 2024، وهو الأمر الذي دفع صُنّاع العمل إلى استثمار الحماس الجماهيري واستكمال القصة سريعًا بنفس العام حيث سيكون موعد طرح الجزء الثاني منه الشهر القادم ويختتم العام.