رئيس جامعة أسيوط: الطلاب ذوى الهمم لديهم قدرات وملكات تعمل الجامعة على إبرازها

نظم مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة أسيوط اليوم الثلاثاء تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة وإشراف الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنشطة وتدريبات فنية للموهوبين في مجال الغناء، وذلك في إطار مشاركة الجامعة في مبادرة تمكين والاحتفال بمناسبة اليوم العالمي لذوي الهمم، بتنظيم الدكتورة أمنية عبد القادر مدير المركز، والدكتور جمال الصاوي المدير الإداري للمركز

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي على حرص الجامعة على الاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم كل عام، وتقديم الدعم الكامل لطلاب الجامعة من ذوي الهمم، وبناء وتنمية قدراتهم، مؤكدا أن ذوي الهمم لديهم قدرات وملكات تعمل الجامعة على إبرازها، موجهًا الشكر للطلاب من ذوي الهمم، وذويهم الذين حرصوا على الوقوف وراء أبنائهم وقدموا لهم كافة أشكال الدعم والرعاية

وأشار رئيس جامعة أسيوط إلى مشاركة الجامعة بقوة في مبادرة تمكين، وإرساء مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص، وضمان ممارسة ذوي الهمم لكافة الأنشطة الطلابية، جنبًا إلى جنب، مع جميع زملائهم بالجامعة، والتعاون مع الجهات المختلفة من أجل الوصول إلى تحقيق تكافؤ الفرص للطلاب من ذوي الهمم مع باقي طلاب الجامعة.

وأشاد الدكتور أحمد عبد المولى، بالأداء المتميز لفريق كورال كروماتيك التابع لمركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة، وتمثيلهم المشرف لجامعة أسيوط في مختلف الفعاليات على مستوى الجمهورية، وحصدهم الكثير من الجوائز، والمراكز المتقدمة، وهو ما يعد تتويجًا لجهود إدارة الجامعة وحرصها على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والتشجيع لذوي الهمم، لتساعدهم على الإنخراط فى الحياة الجامعية وممارسة الأنشطة الطلابية، والإسهام في تنمية قدراتهم واستثمارها لخدمة المجتمع.

وأوضحت الدكتورة أمنية عبد القادر أن المركز يشارك في مبادرة تمكين بمراكز التدريب الفنية، والتي يستمر المركز في تنظيمها طوال العام، لتدريب أعضاء فريق كورال المركز كروماتيك، والبالغ عددهم نحو 30 طالب وطالبة، من مختلف الإعاقات، على الغناء فردي، وجماعي، والإنشاد الديني، وكذلك العزف على مختلف الآلات الموسيقية، بمشاركة المايسترو نصر الدين أحمد مدرب منتخب الكورال بالجامعة.

وأضافت أن الفريق شارك في العديد من الفاعليات التي نظمتها جامعة أسيوط، كما شارك في عدد من البرامج التلفزيونية، فضلًا عن الكثير من الفعاليات على مستوى الجمهورية، ومن بينها مسابقة المواهب الذهبية في نسختها السادسة، والتي نظمتها وزارة الثقافة، وحصل الفريق من خلالها على المركز الأول غناء فردي، والمركز الثاني غناء جماعي