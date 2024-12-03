نقابة الصحفيين تُكرم الإعلامي أسامة كمال بعد اختياره عضوًا بالهيئة الوطنية للإعلام

في احتفالية مميزة بمقر نقابة الصحفيين المصريين، كرمت شعبة صحفيي الاتصالات بنقابة الصحفيينالإعلامي البارز أسامة كمال، ومنحته درع الشعبة تقديرًا لمشواره الإعلامي الثرّي وإنجازاته البارزة، التي أثرت المشهد الإعلامي المصري.

جاء هذا التكريم بمناسبة اختياره عضوًا في الهيئة الوطنية للإعلام، وهو ما يمثل اعترافًا بمكانته المهنية كأحد أبرز الأسماء الإعلامية التي نجحت في تحقيق التوازن بين تقديم محتوى هادف ومواكبة التطورات الحديثة في الإعلام.

وقد سلمه درع الشعبة خالد البلشي نقيب الصحفيين بحضور ومشاركة أعضاء مجلس النقابة ومنهم: جمال عبد الرحيم، محمد خراجه، الاستاذ حسين الزناتي، هشام يونس، محمد يحيى كما حضر التكريم نخبة من الصحفيين والإعلاميين ورموز العمل الصحفي بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأعضاء الجمعية العمومية لشعبة صحفي الاتصالات، حيث أشاد الجميع بدور أسامة كمال البارز في تعزيز مكانة الإعلام المصري، سواء من خلال تقديم البرامج الحوارية التي تميزت بالعمق والموضوعية أو من خلال جهوده في تطوير المنظومة الإعلامية.

خلال الحفل، أكد مجلس إدارة شعبة صحفي الاتصالات بنقابة الصحفيين بأن درع الشعبة هو رمز لتقدير الجهود المخلصة التي بذلها الإعلامي أسامة كمال في تطوير الإعلام بمختلف أشكاله، وخاصة اهتمامه بالصحافة التكنولوجية والاتصالات. كما أن اختياره لعضوية الهيئة الوطنية للإعلام يعكس ثقة الدولة في كفاءاته المهنية وقدرته على الإسهام في تطوير المشهد الإعلامي بمصر.

وفي كلمته عقب التكريم، أعرب أسامة كمال، عن امتنانه لهذه اللفتة الطيبة من زملائه في شعبة صحفيي الاتصالات، مشيرًا إلى أن هذا التكريم يمثل دافعًا قويًا له لمواصلة العمل من أجل إعلام مصري يعبر عن طموحات المواطنين، ويرتقي إلى مستوى التحديات التي يفرضها العصر الرقمي، مؤكدا أن تكريمه في نقابة الصحفيين لفخر كبير.

يعكس هذا التكريم التزام شعبة صحفيي الاتصالات بدورها في دعم الكفاءات الإعلامية، وتسليط الضوء على النماذج التي تسهم في تطوير المهنة، خاصة في ظل التحولات الكبيرة التي يشهدها قطاع الإعلام والاتصالات.

ويعد هذا الحدث هو تجسيد لتقدير النقابة للجهود المميزة في الإعلام المصري، ودعوة لمواصلة العمل المشترك من أجل إعلام يتسم بالمهنية والإبداع.