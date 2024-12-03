“حنان في بحر المرجان”.. وزارة التضامن وصناع الحياة يحتفلا بالتنوع المجتمعي

الفجر الفني
مسرحية حنان في بحر
مسرحية "حنان في بحر المرجان"

 

 

في إطار دورها الاجتماعي الرائد في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة واكتشاف مواهبهم، بدأت مؤسسة صناع الحياة مصر عرض المسرحية الغنائية الاستعراضية “حنان في بحر المرجان” على خشبة مسرح السامر بالعجوزة، وذلك على مدار ثلاثة أيام: الاثنين والثلاثاء والأربعاء 2 و3 و4 ديسمبر.

 

المسرحية تأتي كإحدى أنشطة حملة “أحسن صاحب” التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي والتى تنفذها مع مؤسسة صناع الحياة بالتعاون مع وزارة الشباب والتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى  بهدف دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وتقليل العزلة الاجتماعية التي قد تواجههم، من خلال إبراز مواهبهم وتقديم الدعم اللازم لهم. العرض المسرحي يعد خطوة تالية لمسابقة كبرى لاكتشاف المواهب الخاصة بذوي الإعاقة في جميع محافظات مصر، والتي أثمرت عن مشاركة 9 مواهب شابة في العمل، تنوعت مشاركتهم بين تصميم الديكور، الغناء، التمثيل، الاستعراضات، والإلقاء كما ساهمت وزارة الثقافة والهيئة العامة لقصور الثقافة في دعم العرض المسرحي.


“حنان في بحر المرجان” تأليف سعيد حجاج، وإخراج وفاء الحكيم، ويشارك في بطولتها الفنانة الشابة ريم أحمد، والفنان شريف صبحي، ونشوى حسن، وعبير مكاوي، وطارق مصار، ووائل صبحي إلى جانب مجموعة من الأطفال، من ذوي الإعاقة  ومن دون ذوي الإعاقة.

 

رسالة مجتمعية عن الدمج والمساواة عبر الفن

يوجه العرض رسالة غير مباشرة للمجتمع حول أهمية دمج الأشخاص ذوي الإعاقة والتأكيد على أن القوة الحقيقية تكمن في تنوعنا واختلافنا. كما يبرز العرض دور الفن في تعزيز قيم القبول والمساواة، مشددًا على ضرورة تهيئة بيئة مجتمعية تدعم جميع أفرادها دون تمييز.


 

وفي تصريح خاص، أكد المهندس أحمد موسى، الرئيس التنفيذي لمؤسسة صناع الحياة، على التزام المؤسسة بدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، قائلًا:
“نؤمن في صناع الحياة بقدرات ذوي الإعاقة وبحقوقهم الكاملة في المشاركة الفعّالة بالمجتمع. ونسعى دائمًا إلى إيصال هذه الفكرة للجميع عبر مبادراتنا وأنشطتنا المختلفة، لنؤكد أن المجتمع القوي هو الذي يحتضن كافة فئاته ويقدر تنوعهم.”


العرض المسرحي يحمل رسالة أخلاقية حول أهمية التعاون وتحمل المسؤولية، مع التركيز على كيفية دعم الأهل والمحيطين بنا، والتأكيد على أن الخير قادر على تغيير النفوس مهما كانت صعبة.


حملة “أحسن صاحب” التي تنفذها مؤسسة صناع الحياة مصر تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي تُعد نموذجًا رائدًا لتعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع من خلال الأنشطة التفاعلية والفعاليات التي تسلط الضوء على قدراتهم وتساهم في تقليل العزلة الاجتماعية، مما يعكس التزام المؤسسة بتعزيز الشمولية المجتمعية وتقديم نموذج يحتذى به في العمل الأهلي والتنموي.

العرض المسرحي حنان في بحر المرجان أبرز المحطات الفنية لـ حنان ترك أبرز تصريحات حنان مطاوع مع منى الشاذلي - ٧ عروض مسرحية كوميدية تتنافس على حصد جوائز المهرجان من داخل عمان والخليج والوطن العربي 20 فبراير بداية عرض مسرحية أحمد حلمى الجديدة في موسم الرياض 20 فبراير بداية عرض مسرحية لسة حتة بطولة أحمد حلمى في موسم الرياض

مواد متعلقة

"رماد من زمن الفتونة".. عرض مسرحي يسلط الضوء على قوة المرأة ومجتمع الفتوات

بموسم الرياض على مسرح محمد العلى.. عرض مسرحية "حاوريني يا كيكي"

مسرحية "شمس وقمر" لمنة شلبي ترفع شعار "كامل العدد" وتتصدر التريند

الأكثر قراءة

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة الهلال والغرافة اليوم في دوري أبطال آسيا 2024

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة الهلال ضد الغرافة مباشر دون تقطيع | دوري أبطال آسيا 2024

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة الهلال × الغرافة Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري أبطال آسيا 2024

الآن.. شاهد مباراة الهلال والغرافة بث مباشر مجانا.. مباراة الهلال 🇸🇦 و🇶🇦 الغرافة | دوري أبطال آسيا 2024

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة الهلال والغرافة اليوم دون تقطيع بث مباشر - دوري أبطال آسيا 2024

عاجل- كوريا الجنوبية على شفا أزمة سياسية.. تعرف على أسباب فرض الأحكام العرفية في البلاد

جالاتا سراي يرغب في التخلص من لاعبه المغربي

بعد سرقة 50 ألف جنيه إسترليني.. تحذير شديد اللهجة من مفيدة شيحة من عمليات الاحتيال الإلكتروني