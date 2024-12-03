وكيل الصحة بأسيوط يتفقد سير العمل بمستشفي الحميات والجهاز الهضمي والكبد بحي غرب

أجرى الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط اليوم الثلاثاء جولة تفقدية بمستشفى الحميات والجهاز الهضمي والكبد بحى غرب أسيوط لمتابعة سير العمل على أرض الواقع، والتأكد من توافر الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها، وكذلك الوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل على حلها.

ورافقه خلال الجولة الدكتور محمد جمال وكيل مديرية الصحة للشؤون العلاجية والدكتور عصام نبيل مدير عام الإدارة العامة للطب العلاجي والدكتور محمد عباس مدير إدارة المتابعة والدكتور هشام ناجح جمعة مدير المستشفى والمعتصم بالله السيوطي نائب مدير إدارة المتابعة بصحة أسيوط وأحمد الريفي مسئول وحدة الشكاوي بمكتب وكيل الوزارة واسامه بكر مدير إدارة الأمن

وتفقد وكيل وزارة الصحة الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى وعاين عددًا من الأماكن لعمل تطوير لها، ووجه وكيل الوزارة خلال جولته مدير المستشفى لوضع خطة عاجلة لتنظيم الخدمات الطبية المقدمة بمختلف التخصصات، والتنسيق مع إداراة الطب العلاجى للبدء فى تركيب وتشغيل قسم الأشعة وتحقيق أكبر إستفادة من المساحات الشاغرة بالمستشفى ورفع معدل التردد بالعيادات والأقسام.

وتابع وكيل وزارة الصحة خلال جولته بتفقد أقسام الإستقبال وتواجد الأطقم الطبية والعيادات الخارجية والمناظير والصيدليات والتأكد من تواجد مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات وتوجية الصيادلة لتكثيف التوعيه للمترددين على المستشفى.

وكما تفقد وكيل الوزارة ومرافقوه العناية المركزة وشكر مجهود الأطباء والممرضين، وفي نهاية الزيارة توجة بالشكر لقيادة المستشفى وكل العاملين لما يبذلونة من مجهود في خدمة المرضى