فى زيارة مفاجئة..وكيل صحة الدقهلية يحيل المتغيبين في مستشفى بلقاس للتحقيق

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وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة بالدقهلية خلال زيارته المفاجئة لبلقاس

نفّذ الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم، خلال زيارة مفاجئة ،بالاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمرضى والمترددين بمستشفى بلقاس العام.

بدأ وكيل الوزارة   جولته داخل الأقسام المختلفة بالمستشفي،  حيث تم تفقد قسم الباطنة، والجراحة، والنساء، والعناية المركزةو  الحضانات، حيث اطلع على ملفات الأطفال وتأكد من تلقيهم الخدمة الصحية واستمع لمقترحات وطلبات المرضى  بقسم الغسيل الكلوى

وتابع  الزيارة بمراجعة الصيدلية، وتوافر الأدوية وصلاحيتها، وتذاكر الصرف المقررة،.مشددًا  علي تنشيط وتفعيل العيادات المسائية وعلي التزام الفرق الطبية بالزى الرسمى

كما قرر وكيل الوزارة تحويل "المتغيبين" من الكوادر الطبية والعاملين إلى الشؤون القانونية للتحقيق فى أسباب عدم تواجدهم وما تم رصده من سلبيات خلال الجولة.

واطلع  فى نهاية الجولة على أعمال تطوير ورفع كفاءةالمبنى القديم موجهًا بإعاده تشغيل مناظير الجهاز الهضمي وتفعيل المستشفي كمركز إحالة

رافق مدكور خلال زيارته الدكتور حسن عطية مدير المستشفى والدكتور أيمن النجار مدير الإدارة الصحية ببلقاس والدكتورة نجلاء فتحى مدير إدارة الرعاية الحرجة بالمديرية

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