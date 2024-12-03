لنشر جنود على الحدود.. الجيش اللبناني يقرر فتح باب التطوع

قرر الجيش اللبناني اليوم، فتح باب التطوع للخدمة في وحداته التي ستنشر على الخط الحدودي مع إسرائيل، وذلك وفقًا لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 27 من نوفمبر الماضي.

وأضاف بيان وزارة الدفاع اللبنانية: "تعلن قيادة الجيش عن الحاجة إلى تطويع جنود متمرنين في الوحدات المقاتلة في الجيش من الراغبين ومستوفي الشروط".

وتابع "على الراغبين التقدم بطلباتهم شخصيًا إلى شركة ليبان بوست حصرًا، وذلك خلال أوقات الدوام الرسمي، اعتبارًا من 3/ 12/ 2024 ولغاية 3/ 1/ 2025 ضمنًا"، ولكن دون الإفصاح عن عدد المتطوعين المطلوب.

ولكن بيان الوزارة أوضح "اختيار العدد اللازم بالأفضلية لتطويعهم في الجيش، وفقًا للحاجة والشروط التي تحددها القيادة في حينه".

ومن بين الشروط أن يتراوح سن المتطوع بين 18و25 عامًا، وأن "يكون المتقدم عازبًا أو أرملًا دون أولاد، أو مطلقًا دون أولاد، وأن يتعهد بالنأي بنفسه عن أي جمعية أو حزب".