الزمالك يسعى لتجهيز ماهر والمثلوثي لمباراة إنييمبا في الكونفدرالية

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

يبذل الجهاز الطبي لنادي الزمالك جهودًا كبيرة لتجهيز ناصر ماهر وحمزة المثلوثي للمشاركة في مباراة إنييمبا النيجيري، المقررة يوم الأحد المقبل في الجولة الثانية من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويواجه الجهاز الفني غموضًا حول قدرة اللاعبين على اللحاق بالمباراة، حيث يعاني المثلوثي من كدمة قوية في القفص الصدري، في حين يعاني ماهر من إجهاد عضلي شديد مع شد في العضلة الخلفية من الدرجة الأولى.

txt

الإسماعيلي يلاقي شباب دمياط وديا

txt

النصر الإماراتي يفوز على دهوك العراقي ويتصدر مجموعته في دوري أبطال الخليج

ويستعد الفريق لملاقاة إنييمبا في المباراة التي ستقام في نيجيريا يوم الأحد 8 ديسمبر، في تمام الساعة السادسة مساءً، على ملعب جودسويل أكبابيو، ضمن منافسات المجموعة الرابعة التي تضم أيضًا المصري البورسعيدي وبلاك بولز من موزمبيق.

الدرجة الأولى الكونفدرالية الكونفدرالية الإفريقية بطولة كأس الكونفدرالية نادي الزمالك
Elfagr.org

الأكثر قراءة

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة الهلال ضد الغرافة مباشر دون تقطيع | دوري أبطال آسيا 2024

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة الهلال × الغرافة Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري أبطال آسيا 2024

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة الهلال والغرافة اليوم في دوري أبطال آسيا 2024

الآن.. شاهد مباراة الهلال والغرافة بث مباشر مجانا.. مباراة الهلال 🇸🇦 و🇶🇦 الغرافة | دوري أبطال آسيا 2024

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة الهلال والغرافة اليوم دون تقطيع بث مباشر - دوري أبطال آسيا 2024

عاجل- كوريا الجنوبية على شفا أزمة سياسية.. تعرف على أسباب فرض الأحكام العرفية في البلاد

المصري البورسعيدي يكشف حقيقة نقل مباراته مع الزمالك في الكونفدرالية الإفريقية

وزارة الإنتاج الحربي تشارك في معرضي "الأسبوع الكويتي الخامس عشر " و"الدولي لتكنولوجيا المياه والصرف الصحي وتدوير المخلفات"