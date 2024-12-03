الزمالك يسعى لتجهيز ماهر والمثلوثي لمباراة إنييمبا في الكونفدرالية

يبذل الجهاز الطبي لنادي الزمالك جهودًا كبيرة لتجهيز ناصر ماهر وحمزة المثلوثي للمشاركة في مباراة إنييمبا النيجيري، المقررة يوم الأحد المقبل في الجولة الثانية من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويواجه الجهاز الفني غموضًا حول قدرة اللاعبين على اللحاق بالمباراة، حيث يعاني المثلوثي من كدمة قوية في القفص الصدري، في حين يعاني ماهر من إجهاد عضلي شديد مع شد في العضلة الخلفية من الدرجة الأولى.

ويستعد الفريق لملاقاة إنييمبا في المباراة التي ستقام في نيجيريا يوم الأحد 8 ديسمبر، في تمام الساعة السادسة مساءً، على ملعب جودسويل أكبابيو، ضمن منافسات المجموعة الرابعة التي تضم أيضًا المصري البورسعيدي وبلاك بولز من موزمبيق.