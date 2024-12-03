توقعات الطقس في مصر ليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024.. طقس بارد وتحذيرات من الشبورة المائية

توقعات الطقس في مصر ليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة ليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024، حيث توقعت أن يشهد الطقس في مصر تقلبات جوية تستدعي انتباه المواطنين.

حالة الطقس العامة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود طقس بارد خلال الليل وفي الصباح الباكر، بينما يكون معتدل الحرارة خلال النهار على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد. أما في جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيميل الطقس للدفء خلال النهار.

الشبورة المائية

حذرت الهيئة من تكون الشبورة المائية صباحًا على بعض المناطق من الطرق الزراعية والسريعة، وخاصة المناطق القريبة من المسطحات المائية. يُنصح السائقون بتوخي الحذر أثناء القيادة في هذه المناطق لتجنب الحوادث الناتجة عن انخفاض الرؤية.

الأمطار المتوقعة

كشفت خرائط الطقس عن احتمالية سقوط أمطار خفيفة، قد تكون متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري. يتوقع أن تكون الأمطار على فترات متقطعة، مما يتطلب من السكان اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحفاظ على سلامتهم.

حالة البحرين

يتوقع أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة، حيث يتراوح ارتفاع الموج بين متر ونصف إلى مترين. الرياح السطحية ستكون شمالية غربية، مما يساهم في استقرار الأمواج.

أما البحر الأحمر، فتكون حالته معتدلة أيضًا، مع ارتفاع الموج من متر ونصف إلى 2.25 متر. الرياح السطحية ستكون شمالية غربية، مما يساعد على استقرار الأجواء في هذه المنطقة البحرية.

درجات الحرارة المتوقعة

القاهرة 22 14

العاصمة الإدارية 22 13

6 أكتوبر 21 12

بنها 22 13

دمنهور 22 12

وادي النطرون 22 12

كفر الشيخ 21 14

المنصورة 21 13

الزقازيق 22 12

شبين الكوم 21 13

طنطا 21 13

دمياط 22 15

بورسعيد 22 14

الإسماعيلية 23 10

السويس 22 11

العريش 22 08

رفح 21 09

رأس سدر 24 11

نخل 19 03

كاترين 16 02

الطور 23 11

طابا 20 06

شرم الشيخ 25 17

الإسكندرية 23 11

العلمين 22 11

مطروح 21 12

السلوم 20 09

سيوة 21 09

رأس غارب 25 13

الغردقة 26 14

سفاجا 25 14

مرسى علم 25 15

شلاتين 26 16

حلايب 24 18

أبورماد 25 16

رأس حدربة 24 18

الفيوم 22 11

بني سويف 22 10

المنيا 22 11

أسيوط 22 09

سوهاج 23 10

قنا 24 10

الأقصر 24 15

أسوان 25 11

الوادي الجديد 24 10

أبوسمبل 25 11