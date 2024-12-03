تحدث محمد عبد الكريم المدرب العام بنادي المصري البورسعيدي عن حقيقة نقل مباراة فريقه أمام الزمالك إلي ستاد برج العرب بمحافظة الإسكندرية في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

المصري البورسعيدي يكشف حقيقة نقل مباراته مع الزمالك في الكونفدرالية الإفريقية

ويواجه المصري البورسعيدي نظيره الفارس الأبيض ضمن منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية

وأكد محمد عبدالكريم أنه لم يصلهم حتي الآن قرار بشأن نقل مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي

جاء ذلك خلال تصريحات إذاعية وقال: حتي الآن المباراة على ستاد القاهرة الدولي.

وتابع " المباراة هي مباراة الزمالك والنادي المصري ملتزم بأي قرار يخص ملعب اللقاء

وانتشرت بعض الأخبار عن نقل مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي إلي ستاد برج العرب بمحافظة الإسكندرية في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره فريق المصري البورسعيدي يوم الأحد الموافق 15 ديسمبر الجاري.

وحقق الفريقين الفوز في أولي جولات دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.