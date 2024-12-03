أحمد السبكي يروج لفيلم "بضع ساعات في يوم ما"

الفجر الفني
بوابة الفجر

كشف المنتج أحمد السبكي، عن البوسترات الرسمية لفيلم “بضع ساعات في يوم ما”، الذي من المقرر طرحه في دور العرض السينمائي يوم 26 ديسمبر الجاري.

 

وروج المنتج أحمد السبكي للعمل، مشوقًا الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، معلقًا: «اخيرًا بعد طول انتظار فيلم بضع ساعات في يوم ما 26 ديسمبر بجميع سينمات مصر عن رواية محمد صادق إنتاج أحمد السبكي إخراج عثمان ابو لبن».

 

تفاصيل فيلم «بضع ساعات في يوم ما»

 

تدور قصة فيلم «بضع ساعات في يوم ما»، حول تفاصيل حياة مجموعة من الشباب خلال فترة زمنية قصيرة لا تتعدى بضع ساعات، وهي مجموعة من القصص المرتبطة ببعضها البعض عبر الإنترنت، ويبوح كل منهم بتقلباته النفسية للآخرين في كل قصة، وذلك ضمن إطار رومانسي تشويقي.

 

يشارك في بطولة فيلم «بضع ساعات في يوم ما» كل من هشام ماجد، ومي عمر، وهنا الزاهد، وأحمد السعدنين وناهد السباعي، وأسماء جلال، ومحمد الشرنوبي، وهدى المفتي، ومحمد سلام، ومايان السيد، وخالد أنور، ومن تأليف الكاتب محمد صادق، وإخراج عثمان أبولبن، وإنتاج أحمد السبكي.

 

تحويل رواية إلى شاشة السينما
 

"بضع ساعات في يوم ما" هو مشروع فني قائم على رواية الكاتب محمد صادق، حيث تعاون مع المخرج عثمان أبو لبن لتحويل الرواية إلى عمل سينمائي.

إخراج عثمان أبو لبن أحمد السعدنى أحمد السبكي التواصل الاجتماعي إنتاج أحمد السبكي المنتج أحمد السبكي بضع ساعات في يوم ما هنا الزاهد وأحمد السعدني دور العرض السينمائي قصة فيلم بضع ساعات في يوم ما فيلم بضع ساعات في يوم ما مايان السيد محمد الشرنوبى

مواد متعلقة

طرح البوسترات الفردية لفيلم “بضع ساعات في يومٍ ما” استعدادًا لعرضه في 26 ديسمبر

الأكثر قراءة

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة الهلال والغرافة اليوم في دوري أبطال آسيا 2024

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة الهلال ضد الغرافة مباشر دون تقطيع | دوري أبطال آسيا 2024

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة الهلال × الغرافة Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري أبطال آسيا 2024

الآن.. شاهد مباراة الهلال والغرافة بث مباشر مجانا.. مباراة الهلال 🇸🇦 و🇶🇦 الغرافة | دوري أبطال آسيا 2024

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة الهلال والغرافة اليوم دون تقطيع بث مباشر - دوري أبطال آسيا 2024

عاجل- كوريا الجنوبية على شفا أزمة سياسية.. تعرف على أسباب فرض الأحكام العرفية في البلاد

جالاتا سراي يرغب في التخلص من لاعبه المغربي

بعد سرقة 50 ألف جنيه إسترليني.. تحذير شديد اللهجة من مفيدة شيحة من عمليات الاحتيال الإلكتروني