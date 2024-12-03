اقتسم جوانجو الكوري الجنوبي صدارة مجموعة الشرق بدوري أبطال آسيا للنخبة بعد تعادله مع مضيفه شنغهاي بورت الصيني 1 /1 اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة السادسة.

جوانجو الكوري يصعد لصدارة مجموعة الشرق بدوري أبطال آسيا للنخبة

وفي مباراة أخرى تعادل نادي جوهور دار التعظيم الماليزي مع ضيفه بوريرام يونايتد التايلاندي سلبيا.

وعلى ستاد بودونج في شنغهاي تقدم جوانجو بهدف لهيو يول في الدقيقة 38 قبل أن يدرك شنغهاي بورت التعادل عن طريق أوسكار في الدقيقة 76 من ضربة جزاء.

وأكمل شنغهاي بورت المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد المدافع وين جين في الدقيقة 55 بعد الرجوع إلى تقنية حكم الفيديو المساعد.

وعلى ستاد السلطان إبراهيم في جوهور بارو، تبادل جوهور دار التعظيم وبوريرام المحاولات الهجومية خلال المباراة، ولكن دون أن ينجح أي منهما في الوصول إلى المرمى.

وأكمل جوهور دار التعظيم المباراة بتسعة لاعبين عقب طرد المدافع موريلو هنريكي في الدقيقة 13 بعد الرجوع إلى تقنية حكم الفيديو المساعد، ثم المدافع بارك جون-هيونج في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة، في حين أكمل بوريرام يونايتد المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد المدافع ثيراثون بونماثان في الدقيقة 45 بعد الرجوع أيضًا إلى تقنية حكم الفيديو المساعد.

وتصدر يوكوهاما مارينوس الياباني ترتيب دوري الشرق برصيد 13 نقطة من ست مباريات، بفارق الأهداف أمام كل من جوانجو وفيسيل كوبي، مقابل 9 نقاط لكل من كاوازاكي فرونتال الذي لعب خمس مباريات وبوهانج ستيلرز، وثمان نقاط لكل من جوهور دار التعظيم وشنغهاي بورت وبوريرام يونايتد، و7 نقاط من خمس مباريات لكل من شنغهاي شينهوا وشاندونج تايشان، ونقطة لسنترال كوست مارينرز، في حين مازال زال رصيد أولسان خاليًا من النقاط بعد لعب خمس مباريات.