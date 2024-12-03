مدير مستشفى بني سويف التخصصي يكشف حقيقة إغماء 8 طالبات بسبب الامتحان

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د. أحمد صادق ـ مدير
د. أحمد صادق ـ مدير مستشفى بني سويف التخصصي

صّرح الدكتور أحمد صادق، مدير مستشفى بني سويف التخصصي، بإن قسم الإستقبال والطوارئ بالمستشفى، أستقبل، اليوم، ثمانية طالبات بالجامعة التكنولوجية يعانون من أعراض نفسية "حزن شديد وادعاء بضيق التنفس" نظرًا لصعوبة الامتحان.

 

وأضاف مدير مستشفى بني سويف التخصصي، أن الطالبات الثمانية، أكدن أنهن كانوا يؤدون الامتحان داخل مقر المنطقة التكنولوجية بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، وشعرن بأعراض نفسية "حزن شديد وادعاء بضيق التنفس" وتم نقلهن للمستشفى.

 

وأشار "صادق" إلى أن الطالبات لم يصبن بحالة اغماء أو فقدان للوعي كما تداولت بعض المواقع والإخبارية والصفحات، مشيرًا إلى أنهن أشتكين من ضيق التنفس، وجرى تقديم الإسعافات الأولية لهن، وغادرن المستشفى من قسم الإستقبال ولم يتم إحتجازهن.

 

وكان قسم الإستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف التخصصي، قد أستقبل 8 طالبات بالجامعة التكنولوجية، مصابات أعراض نفسية "حزن شديد وادعاء بضيق التنفس" بسبب صعوبة الامتحان، وهن: حبيبة ع. م (18 عامًا)، إنجي ع. ع (18 عامًا)، عطيات م، فاطمة ع (18 عامًا)، رحمة س. خ (19 عامًا)، أمنية م (18 عامًا)، رحاب ع. ع (18 عامًا)، ودعاء ر. س (18 عامًا).

 

وتم تقديم الإسعافات الأولية لهن، وغادرن المستشفى من قسم الإستقبال، وجرى اتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية اللازمة بمعرفة إدارة المستشفى.

 

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