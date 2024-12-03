"التضامن" تكشف أسباب تأخر كروت الخدمات المتكاملة وتطلق مبادرة "هنوصلك"

توك شو
بطاقة الخدمات المتكاملة
بطاقة الخدمات المتكاملة

كشف محمد العقبي، مساعد وزيرة التضامن والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، عن أسباب تأخر إصدار كروت الخدمات المتكاملة.

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وقال "العقبي" في اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم" مساء اليوم الثلاثاء، إن تأخر إصدار كروت الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة كان نتيجة خطوات غير واضحة في البداية.

مبادرة "هنوصلك" لتسليم الكروت

وأوضح أن الوزارة طبعت 105 آلاف كارت بالفعل، لكنها كانت تواجه صعوبات في توصيلها للمستفيدين.

 وأشار إلى أنه لتجاوز هذه العقبات، أطلقت وزارة التضامن مبادرة "هنوصلك" التي نجحت في تسليم أكثر من مليون و200 ألف كارت خلال العام الماضي.

وأضاف أن الوزارة أصدرت هذا الشهر وحده 10 آلاف كارت جديد، مما يعكس تحسنًا كبيرًا في وتيرة الإنجاز.

ولفت إلى أن التعاون مع الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، ولجان مشتركة بين وزارة التضامن وجهات أخرى، ساعد على تسهيل الحصول على الكروت. 

أهمية كروت الخدمات المتكاملة

وأكد مساعد وزيرة التضامن والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن أزمة مكاتب التأهيل أصبحت من الماضي، وتم تجاوزها تمامًا منذ شهرين.

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