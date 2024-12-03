فاز فريق كرة الصالات بالنادي الإسماعيلي، على نظيره المدينة المنورة بنتيجة 3 / 2، في المباراة التي جمعتهما اليوم، الثلاثاء، على الصالة المغطاة بمركز شباب الشيخ زايد، ضمن منافسات الجولة الخامسة بمسابقة الدوري الممتاز.

صالات الإسماعيلي يفوز على المدينة المنورة بثلاثية في الدوري

سجل ثلاثية الإسماعيلي كل من، صابر أورتيجا، حسام بليه ومصطفى عيد ليرتفع رصيد الفريق للنقطة 12، في جدول ترتيب المسابقة.

ويضم الجهاز الفني للفريق كل من، كابتن محمود خليل، مدير إدارة الأنشطة الرياضية، وكابتن قاسم هارون مديرا للكرة، وكابتن سامح البنا، مديرا فنيا، بالإضافة إلى سيد عيد مدربا عاما، ومحمد تهامي إخصائي تأهيل.