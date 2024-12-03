صالات الإسماعيلي يفوز على المدينة المنورة بثلاثية في الدوري

الفجر الرياضي
الإسماعيلي
الإسماعيلي

فاز فريق كرة الصالات بالنادي الإسماعيلي، على نظيره المدينة المنورة بنتيجة 3 / 2، في المباراة التي جمعتهما اليوم، الثلاثاء، على الصالة المغطاة بمركز شباب الشيخ زايد، ضمن منافسات الجولة الخامسة بمسابقة الدوري الممتاز.

صالات الإسماعيلي يفوز على المدينة المنورة بثلاثية في الدوري

سجل ثلاثية الإسماعيلي كل من، صابر أورتيجا، حسام بليه ومصطفى عيد ليرتفع رصيد الفريق للنقطة 12، في جدول ترتيب المسابقة.

جهاد جريشة يحسم الجدل بشأن طرد لاعب غزل المحلة أمام الزمالك

جونيور: أتابع مباريات الزمالك دائمًا.. وأتمنى فوزه بالدوري والكأس

ويضم الجهاز الفني للفريق كل من، كابتن محمود خليل، مدير إدارة الأنشطة الرياضية، وكابتن قاسم هارون مديرا للكرة، وكابتن سامح البنا، مديرا فنيا، بالإضافة إلى سيد عيد مدربا عاما، ومحمد تهامي إخصائي تأهيل.

مواد متعلقة

المصري البورسعيدي يكشف حقيقة نقل مباراته مع الزمالك في الكونفدرالية الإفريقية

محمد إسماعيل: الزمالك غير قادر على الاستفادة من خدمات زياد كمال.. وأتمنى عودته لإنبي
Elfagr.org

الأكثر قراءة

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة الهلال ضد الغرافة مباشر دون تقطيع | دوري أبطال آسيا 2024

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة الهلال × الغرافة Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري أبطال آسيا 2024

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة الهلال والغرافة اليوم في دوري أبطال آسيا 2024

الآن.. شاهد مباراة الهلال والغرافة بث مباشر مجانا.. مباراة الهلال 🇸🇦 و🇶🇦 الغرافة | دوري أبطال آسيا 2024

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة الهلال والغرافة اليوم دون تقطيع بث مباشر - دوري أبطال آسيا 2024

عاجل- كوريا الجنوبية على شفا أزمة سياسية.. تعرف على أسباب فرض الأحكام العرفية في البلاد

المصري البورسعيدي يكشف حقيقة نقل مباراته مع الزمالك في الكونفدرالية الإفريقية

وزارة الإنتاج الحربي تشارك في معرضي "الأسبوع الكويتي الخامس عشر " و"الدولي لتكنولوجيا المياه والصرف الصحي وتدوير المخلفات"