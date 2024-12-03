كشفت صحيفة التايمز أن السعودية هي الأقرب لاستضافة كأس العالم 2034 على أن تنطلق البطولة في شهر يناير.

التايمز: السعودية هي الأقرب لاستضافة كأس العالم 2034

وأكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، قدرة السعودية على تنظيم مونديال 2034 بنجاح، وأن ملفها لاستضافة هذه النسخة يقدم رؤية "فريدة ومبتكرة وطموحة للقرن المقبل" من بطولات كأس العالم.

ونشر فيفا تقييمه لملف استضافة السعودية للبطولة، والذي حصل على متوسط تقييم 4.2 من أصل 5، والذي يعد أعلى تقييم فني يمنحه الاتحاد الدولي عبر التاريخ لملف تم تقديمه لاستضافة المونديال، وبالتالي يستوفي الشروط اللازمة للاختيار في مؤتمر الفيفا المقرر عقده في 11 ديسمبر المقبل.

وأشار فيفا إلى أن الملف السعودي "يقدم مقترحا قويا شاملا، انعكس في نتائج التقييم الفني، الذي يقيّم البنية التحتية المقترحة فضلا عن إمكاناتها التجارية".

وأردف: "ويقترح العرض مجموعة من البنية التحتية الجديدة الحديثة التي تجمع بين ما هو رائد في الصناعة وعناصر مبتكرة، وفي بعض الحالات حتى استكشاف أراض جديدة من حيث التصميم وكيفية تفاعل أصحاب المصلحة مع البطولة".

وأوضح: "من منظور تجاري، يوفر العرض منصة مالية جيدة جدا، بناء على مزيج من إمكانات الإيرادات التنافسية وكفاءة التكلفة الواضحة".

وأبرز أن "الالتزام بالعرض من قبل أصحاب المصلحة على جميع المستويات في المملكة العربية السعودية، بدءا من الحكومة إلى القطاع الخاص، واضح تماما ويضمن إطارا قانونيا قويا لتنظيم مونديال كأس العالم بسلاسة ونجاح بعد 10 سنوات".