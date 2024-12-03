دبلوماسي سابق بعد مؤتمر القاهرة لتعزيز الاستجابة الإنسانية: توافق بين فتح وحماس

توك شو
قطاع غزة
قطاع غزة

كشف السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، عن أبرز ملامح مؤتمر القاهرة الذي عقد مؤخرًا لتعزيز الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة. 

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وأشار" هريدي " خلال مداخلة هاتفية مع برنامج " 90 دقيقة" المذاع عبر فضائية " المحور" اليوم الثلاثاء، إلى الوضع الإنساني المتدهور في غزة، موضحًا أن المؤتمر شهد استجابة دولية واسعة من مختلف الدول والمنظمات الإنسانية، مما يعكس الوعي العالمي بحجم المأساة التي يعيشها القطاع.

وأكد مساعد وزير الخارجية الأسبق،  أن الحضور الدولي في المؤتمر يعكس الموقف المصري الثابت في دعم الشعب الفلسطيني، وتأكيد ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة بكميات كافية تلبي احتياجات سكان القطاع. 

وقال  إن كلمة الأمين المساعد للأمم المتحدة في المؤتمر كانت لافتة، خاصة عندما تناولت قضية وكالة غوث اللاجئين "الأونروا" وأهمية السماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة، مضيفًا أنه في حال تنفيذ قرار غلق مكاتب الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فإن المسؤولية تقع على عاتق إسرائيل بصفتها قوة الاحتلال.

كما شدد  على أهمية الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار في غزة، وكذلك دعم السلطة الفلسطينية في جهودها للتعافي، مشيرًا إلى أن مشكلة المعابر تتحملها إسرائيل التي تستخدم سياسة التجويع كأداة للضغط على الفلسطينيين، بهدف دفعهم نحو التهجير. 

ولفت إلى أن أكبر خطر يهدد القطاع هو خطة الجنرالات الإسرائيليين لفصل شمال غزة، وهو ما يستدعي تدابير عاجلة لمنع وقوع هذه الفاجعة.

وصرح فيما يتعلق بفتح المعابر، أن هناك انفراجة بسيطة تتمثل في فتح بعض المعابر، وهو ما يتطلب أيضًا إطلاق سراح الرهائن، مؤكدًا على ضرورة حدوث تغيير في المواقف الإسرائيلية، مع التأكيد على أهمية اتفاق بين مصر وفلسطين وإسرائيل بشأن فتح معبر رفح.

و أعلن  عن توافق بين حركة فتح وحركة حماس على مسودة مصرية بشأن إنشاء "لجنة الإسناد المجتمعي" لإدارة قطاع غزة، وهو ما يعتبر خطوة نحو تعزيز التنسيق بين الفصائل الفلسطينية. وخلص السفير هريدي إلى أن الجهود المصرية لا تزال مستمرة، بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية الحالية والحكومة الإسرائيلية، حتى وإن كان ذلك عبر وقف إطلاق نار مرحلي، يتيح إدخال المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح المعتقلين والرهائن.

 

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